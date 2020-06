PCC: les aspirants-chefs croisent le fer en anglais

OTTAWA | Les meneurs de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC), Peter MacKay et Erin O’Toole, se sont disputé le titre du plus rassembleur dès les premières minutes du débat en anglais de jeudi soir.

«Je ne parle pas en termes de "vrai bleu", je parle en fonction de tout le parti», a lancé l’ex-ministre de la Justice Peter MacKay, tournant en dérision un des slogans phare de la campagne de son rival, Erin O’Toole, député ontarien de la région du Grand Toronto.

Ce dernier, qui a fini troisième au cours de la précédente course au leadership du PCC, a de son côté surtout insisté sur sa volonté de rassembler autant les électeurs urbains que ceux de la banlieue.

Par ailleurs, la présence indirecte du premier ministre Justin Trudeau a été marquée dès les premiers échanges.

M. O’Toole s’est posé comme la solution pour contrer l’attitude du gouvernement libéral à l’égard des provinces, voulant qu’«Ottawa connaisse les choses mieux que vous (Ottawa knows best)».

La joute oratoire en anglais risque d’être le véritable test où l’un des deux meneurs, les ex-ministres Peter MacKay et Erin O’Toole, sera en mesure de clairement se démarquer.

La veille, dans le débat en français, tous deux se sont attaqués intempestivement, mais en étant freinés par leur maîtrise imparfaite de la langue de Molière. Leurs rivaux secondaires, Derek Sloan et Leslyn Lewis, ont toutefois occupé peu de place en raison de leur piètre connaissance du français.

«On en apprend beaucoup plus sur les idées des candidats ce soir parce qu’ils s’expriment dans leur langue maternelle. Par exemple, Lewis se débrouille fort bien; le jour et la nuit par rapport à sa performance d’hier», a commenté à brûle-pourpoint le politologue Daniel Béland, directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill.

Les débats se déroulent à Toronto sans public en raison de la crise de la COVID-19.