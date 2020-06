Baseball mineur: pénurie d’arbitres et de surveillants à Charlesbourg

Le retour à la pratique du baseball se fait difficilement à Charlesbourg.

Coordonnateur à l’Association de baseball mineur de Charlesbourg (ABMC) et responsable des arbitres et des marqueurs, Gino Nicole a écrit au député local et ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien dans le but de dénouer la situation.

«On aimerait que le premier ministre nous donne un coup de main en mettant en lumière lors de son point de presse quotidien le manque de main-d’œuvre comme il l’a fait pour les CHSLD et les camps de jour, explique Nicole. Parce que les jeunes se sont trouvé un emploi ailleurs dès le mois d’avril en ne sachant pas ce qui adviendrait dans le sport, on manque d’arbitres et de surveillants de parc. Je ne pense pas que la PCU nous nuise parce que plusieurs des jeunes de 13 à 16 ans ne sont pas admissibles puisqu’ils ne travaillaient pas au départ.»

«En mars, j’avais 25 inscriptions comme arbitres et ce nombre a depuis chuté à 11, de poursuivre l’enseignant de carrière. Il nous faut 25 arbitres pour combler nos besoins. Des jeunes en place ont quitté et d’autres qui s’étaient inscrits ont changé leurs plans. Afin d’uniformiser les avantages notamment avec Sainte-Foy qui payait beaucoup plus, l’ABMC a augmenté les salaires des arbitres de 15 à 30 pour cent, mais les résultats ne sont pas là.»

Services réduits

Le début de la saison prévu le 4 juillet est-il en péril? «Non, assure Nicole, mais il est possible qu’on ne soit pas en mesure de donner le service aux équipes. Ce sont les équipes dans les catégories plus jeunes (atome, moustique et pee-wee B dans certains cas) qui écopent quand cette situation se produit. Les parents trouvent que ce n’est pas sérieux de ne pas avoir d’arbitre pour un match et ils quittent la saison suivante. C’est une situation très déplorable. Une chance que les tournois ne sont pas autorisés cette année sinon ça serait une catastrophe.»

En plus de la pénurie d’arbitres, l’ABMC doit jongler avec une faible disponibilité des terrains et un manque de surveillants de parc. «On n’aura pas de services avant le 29 juin, a déploré Nicole. Les entraînements doivent se terminer à 20 h 30 faute de pouvoir utiliser les lumières. Il n’y a pas de préposés la plupart du temps. Des entraîneurs s’assurent d’avoir un râteau dans leur voiture. À une occasion, il y avait un préposé, mais il n’avait pas l’âge pour conduire le VTT pour préparer le terrain. Le 12 juin, il y avait seulement le terrain de Bon-Pasteur qui était prêt alors que les employés pouvaient entrer au travail depuis l’annonce du 8 juin.»

« Les gens du service des loisirs nous accommodent, mais ils ont les mains liées, de poursuivre Nicole. On ne peut pas laisser les buts sur le terrain pour le lendemain et risquer qu’ils disparaissent. Ça coûte entre 300 $ et 400 $. Au rythme où vont les choses, je ne suis pas certain que tout sera prêt si la saison débute le 4 juillet. »