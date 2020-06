Quoi regarder à la télé vendredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 19 juin:

- «Tarzan»

Jane (Lydie Denier) et Tarzan (Wolf Larson) se portent au secours de Roger (Sean Roberge) et Cheetah, qui se retrouvent à plus de 100 kilomètres du campement, à la suite de l’écrasement de la montgolfière à bord de laquelle ils se trouvaient. Vendredi, 12 h 30, Prise 2.

- «Les feux de l’amour»

Dans ce 9964e épisode de ce téléroman en ondes depuis plusieurs décennies, Victoria et Katherine organisent une fête pour Nikki, la veille de son mariage avec Jack. Sharon tombe de haut, tandis que Paul est plus décidé que jamais. Même en présence d'un avocat, Tim refuse de révéler à Michael ce qu'il sait à propos du délit de fuite commis par Phyllis. Vendredi, 15 h 30, TVA.

- «Le Bal Mammouth 2020»

Pour célébrer les finissants du secondaire de 2020, Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk anime un bal un peu différent, avec une foule d’invités, dont Marie-Mai, Bleu Jeans Bleu, Fouki, Charlotte Cardin, Phil Roy, Roxane Bruneau et Pierre-Yves Lord. Pleins de surprises sont également au programme. Vendredi, 20 h, Télé-Québec.

- «La route : 2 Frères aux Francos 2019»

L’été dernier, le duo 2 Frères faisait une halte aux Francofolies de Montréal, pour une troisième fois en seulement quatre ans. Pour l’occasion, ils ont invité quelques amis, dont Laurence Jalbert, Roch Voisine et Jonathan Painchaud. Un spectacle unique lors d’une soirée mémorable. Vendredi, 20 h, ARTV.

- «Les 4 Fantastiques»

Quatre jeunes génies (Kate Mara, Miles Teller, Michael B. Jordan et Jamie Bell) se retrouvent transportés dans un univers alternatif et dangereux, qui modifie leurs formes physiques, mais aussi leurs vies de façon radicale. Ils vont en revenir transformés et dotés de super pouvoirs, mais ils devront surtout apprendre à maîtriser leurs nouvelles capacités et à travailler ensemble. Vendredi, 20 h, Z.

- «Grande Ourse : la clé des possibles»

Ancien journaliste, Louis-Bernard Lapointe (Marc Messier) ne peut échapper à son destin. Il va devoir sauver la vie d'Émile (Normand Daneau), son seul ami qui est tombé dans les mains d'une macabre sorcière. Pour y parvenir, il doit trouver une clé légendaire qui permet d'ouvrir les portes des mondes parallèles. Mais il a seulement 12 heures pour réussir ce défi. Vendredi, 23 h, ICI Radio-Canada Télé.

- «Claire et les vieux»

Souvent laissée à elle-même par des parents dysfonctionnels, Claire (Irlande Côté), 9 ans, est prise en charge par les services sociaux. Elle va finir par aller habiter avec sa grand-mère Pauline (Muriel Dutil) dans une résidence pour personnes âgées, où elle va devenir le centre d’attention. Vendredi, disponible sur le site d'Unis TV.