San Francisco | C’est le dernier conseil en vogue sur les réseaux sociaux aux États-Unis: des internautes recommandent d’installer sur son iPhone un raccourci qui permet d’alerter un ami et de lancer un enregistrement vidéo quand la police vous fait signe de vous arrêter sur le bas-côté de la route.

Une fois installé, en cas de besoin, l’utilisateur du téléphone intelligent n’a plus qu’à dire «Siri, I’m getting pulled over» («Siri, je suis en train de me faire contrôler par la police») ou à cliquer sur un bouton sur l’écran de veille.

Le raccourci «interrompt la musique, diminue la luminosité et le volume, active le mode «ne pas déranger», et envoie un message au contact que vous avez choisi pour l’informer de la situation et de votre emplacement. Il lance votre caméra au-dessus de l’écran et filme ce qui se passe pour que vous ayez un enregistrement ensuite», explique le développeur, Robert Petersen, sur la plateforme Reddit.

Il a créé ce raccourci il y a un an, mais sa popularité du moment vient de la méfiance renforcée vis-à-vis de la police, surtout chez les minorités afro-américaines.

Depuis la mort de George Floyd fin mai, interpelé et tué par un policier blanc, des centaines de milliers de personnes ont défilé contre les violences policières et le racisme systémique.

Les enregistrements vidéos sont régulièrement utilisés de part et d’autre, lors des manifestations qui dégénèrent, pour prouver l’agressivité ou la légitime défense.

C’est plus compliqué lors des interpellations, où la personne arrêtée dépend des caméras que certains policiers portent sur eux, ou des passants, comme dans le cas de George Floyd.

Le raccourci indépendant ne peut être téléchargé et installé que depuis le navigateur d’Apple, Safari, sur un iPhone. Il n’est pas disponible sur le magasin d’application du smartphone.