Traffic café : une alternative plus «locale» pour les vrais amateurs de café

À moins de vivre en simplicité volontaire extrême dans le fond d'un bois, il est difficile de consommer 100% localement. Ce n’est pas demain matin qu’on boira un café à base de grains cultivés au Saguenay ou dans une serre en bordure de la 20.

Cofondé par Greg Lanctot, Traffic café offre une alternative aux consommateurs soucieux d’injecter un peu de «local» dans le commerce global.

Des PME d'ici et d'ailleurs qui s’unissent

En plus de permettre aux gens de goûter à des produits de qualité, Traffic café travaille directement auprès des petits producteurs d’ailleurs et des cafés indépendants d’ici.

Sur son site web, on peut choisir parmi une dizaine de cafés de terroir et expérimentaux provenant de partout dans le monde. Pour chaque grain, on peut lire l’histoire du cultivateur et la description de ce qui lui donne ses caractéristiques singulières.

«Avec le ralentissement économique, les prix sur le marché font en sorte que lorsqu’on achète du café de masse dans les grandes chaînes, les petits producteurs finissent par vendre à perte, explique Greg. En se rendant directement à eux, on s’assure que ces gens-là soient capables de faire un profit. Ça leur donne les moyens d’améliorer leurs installations et leur permet aussi d’acquérir les connaissances pour développer la qualité de leur produit d’année en année.»

Sauvé par le virage numérique

Au début de 2020, les affaires allaient très bien pour Traffic. Mais avec 95% des revenus qui proviennent des restaurants et des cafés, la pandémie et le confinement ont frappé fort.

Heureusement, Greg faisait partie de ces entrepreneurs ayant déjà entrepris leur virage numérique, ce qui a permis à Traffic de s’adapter rapidement pour vendre directement aux consommateurs.

«On a misé sur la vente en ligne et on a offert un rabais de 19 % sur nos produits, en clin d’œil à la COVID. Et le support des gens a été incroyable.»

Si les achats en ligne ne compensent pas pour l’entièreté du manque à gagner, Greg est persuadé qu’avec la réouverture des cafés et des restaurants, la visibilité accrue de ses cafés lui permettra de continuer son expansion.

