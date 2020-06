Un 6e restaurant pour Archibald

François Nolin, Jean Cabral et Ivan Waddell, partenaires d’affaires et associés du restaurant Archibald Microbrasserie de Sainte-Foy, sont maintenant les nouveaux propriétaires du restaurant Spag&tini, Le resto.

Photos courtoisie

Fondé il y a 35 ans et situé stratégiquement en plein cœur du quartier du Petit-Champlain, le restaurant Spag&tini, avec sa terrasse qui vous offre un décor enchanteur et un panorama unique à Québec, demeurera en opération tel qu’on le connaît aujourd’hui, et ce, pour toute la période estivale. C’est à la fin de l’automne que le resto subira une transformation pour devenir la troisième adresse Archibald à Québec, qui sera à l’image de ce à quoi nous ont habitués les restaurateurs avec un décor et une ambiance de chalet en ville. Tous les employés actuels de l’établissement ont conservé leur poste. Présent à Québec depuis 2005, Archibald compte maintenant 6 restaurants au Québec, dans les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal, employant ainsi près de 600 personnes.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Jean-Paul Labrecque et Rollande Roy (photo) célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Uni à l’église de Saint-Gervais (Bellechasse) le 18 juin 1955, le couple a 4 enfants, 10 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Félicitations.

Saut-de-mouton

Photo courtoisie

En souvenir. Le 18 juin 2000. Un viaduc en construction s'effondre sur l'autoroute des Laurentides, à Laval, faisant un mort et deux blessés graves. La catastrophe s'est produite sur l'autoroute 15, à la hauteur du boulevard du Souvenir. À ne pas confondre avec un autre effondrement de viaduc, celui du boulevard de la Concorde, survenu en septembre 2006.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sam Alexis Woods (photo), fille de Tiger Woods et Elin Nordegren, 13 ans... Annick Tremblay, agent de service aux membres Desjardins de Ste-Foy... Pierre Turgeon, coordonnateur au développement des communications, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), 59 ans... Martin St-Louis, ex-joueur de hockey de la LNH, 45 ans... David Côtes, chef des relations gouvernementales pour le Québec pour Janssen, 61 ans... Jean Lemay, VP développement, Groupe SM... Jean-Claude Poitras, designer de mode, 71 ans... Paul McCartney, auteur-compositeur et chanteur britannique, 78 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 juin 2005. Louis Philippe «Paddy» Pedneault (photo) 85 ans, commentateur sportif à CKCV durant une vingtaine d’années... 2018. Big Van Vader (photo), 63 ans, de son vrai nom Leon Allan White, ancien lutteur de la WWE et de la WCW... 2017. Tim Hague, 34 ans, ancien combattant canadien de l'UFC... 2014. Claire Martin, 100 ans, la doyenne des lettres québécoises et 1ère femme à la radio de Québec... 2014. André Perron, 73 ans, père de Lily Perron, DG de la Fondation du Centre psycho-pédagogique de Québec... 2013. Marcel Lacroix, 82 ans, ingénieur, homme d’affaires reconnu... 2012. Daniel Audet, 51 ans, ex-chroniqueur au Journal de Montréal... 2008. Yvon Langlois, 72 ans, cofondateur de Langlois Volkswagen et des Roulottes Langlois... 2007. Georges Thurston, 55 ans, alias Boule Noire... 1994. Roger LeBel, 71 ans, comédien québécois.