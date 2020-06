Un tournage plus simple que prévu

Jouer dans une série en pleine pandémie ? Plus simple que prévu, répondent les acteurs de 5e rang.

Première fiction québécoise à reprendre ses activités depuis l’instauration des mesures sanitaires visant à contrer la COVID-19, 5e rang roule depuis mercredi.

En entrevue au Journal, Maude Guérin (Marie-Luce) avoue qu’elle était stressée au début, mais après quelques minutes, tout était rentré dans l’ordre. « Il fallait casser la glace, déclare-t-elle. On s’est rapidement habitués aux nouvelles conditions. En fin de journée, on a tous hurlé de joie : “Yes! On y est arrivés !” »

Photo Bertrand Calmeau

Concentration

François Papineau, qui campe Charles, le voisin de ferme de Marie-Luce, parle d’une production réglée au quart de tour. « Je pensais que ça allait être compliqué, mais finalement, c’est assez simple. Chacun des départements a travaillé fort pour trouver des façons de faire... Pour nous, c’est super facile. »

Malgré un protocole strict et parfois lourd (répétitions avec masques et visières, distanciation physique, désinfection continuelle du plateau), les comédiens parviennent à garder leur concentration, histoire de livrer une bonne performance.

« Avant chaque scène, il y a beaucoup de remue-ménage, tout le monde s’installe, mais c’était la même chose avant, souligne François Papineau. Il n’y a pas vraiment de différence. »

« C’est plus de choses auxquelles il faut penser, mais c’est très faisable, ajoute Maude Guérin. On avait tous envie de recommencer à travailler. »

Côté ambiance, tout semble au beau fixe. « Tout le monde est hyper prudent, mais on a du fun, décrit François Papineau. Les gens rient. »

Photo Bertrand Calmeau

Écart de température

Aux dires de Maude Guérin et Joanne Forgues, productrice de 5e rang chez Casablanca, les premières images sont probantes : puisque la majorité des scènes sont tournées en extérieur, les téléspectateurs ne verront aucune différence entre les épisodes pré-COVID et post-COVID du drame agricole de Radio-Canada. Seul hic : l’épisode tourné cette semaine devait l’être au mois de mars. Et puisque cet automne, il sera diffusé immédiatement après un épisode enregistré en pleine tempête de neige en décembre dernier, la température trahira le manque de continuité, d’autant plus qu’en théorie, l’action se poursuit deux ou trois jours plus tard.

Pour expliquer cette incongruité climatique, Joanne Forgues prévoit diffuser un avertissement en début d’émission.

« On était prêts »

La productrice s’était donné la liberté d’arrêter les tournages de 5e rang si elle voyait qu’au bout du compte, tourner en pleine pandémie s’avérait trop compliqué. Mais quand nous l’avons jointe jeudi midi, elle était déterminée à poursuivre l’aventure en compagnie des réalisateurs Christian Laurence et Myriam Verreault. « On était prêts. Les choses se passent exactement comme on l’avait prévu », souligne-t-elle.