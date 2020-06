Une famille décimée dans une collision à Brampton

BRAMPTON, Ontario | Une mère de famille et ses trois filles ont péri, jeudi après-midi, dans une collision à Brampton, en banlieue de Toronto.

Quatre véhicules ont été impliqués dans l’accident survenu vers 12h16 à l’intersection de deux boulevards situés à cheval sur une zone résidentielle et une zone rurale.

Une fillette de 6 ans a été déclarée morte sur place. Ses sœurs âgées de 1 an et de 4 ans ainsi que leur mère de 37 ans sont décédées plus tard à l’hôpital.

La famille provenait de la région de Caledon, voisine de Brampton.

Un homme de 20 ans a pour sa part été hospitalisé pour traiter des blessures graves.

«C'est choquant, c'est dévastateur et, en tant que parent, quand j'ai vu cet appel pour la première fois, j'ai pensé à ma propre fille et j’ai essayé d'imaginer, si cela est possible, la douleur à laquelle cette famille allait faire face», a dit le porte-parole de la Police régionale de Peel, Akhil Mooken, selon Global News.

L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario a déclenché une enquête, mais selon Global, la police régionale de Peel n’est pas autorisée à préciser l’implication de la police dans cet accident.