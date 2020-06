10 conseils pour un déménagement réussi au temps de la COVID-19

Le bal des déménagements est à nos portes et le contexte actuel complexifie décidément ce rituel, déjà chaotique pour plusieurs. Plusieurs mesures d’hygiène et de sécurité sont à adopter pour les centaines de milliers de Québécois qui prendront part à la danse des boîtes au cours des prochaines semaines. En voici quelques-unes.

1. Respectez les principes d’hygiène de base

Surprise! Les déménagements ne font pas exception aux mesures déjà recommandées et martelées maintes fois depuis le mois de mars. Si vous déménagez ou aidez des gens à déménager:

- Ne portez pas vos mains à votre visage.

- Lavez-vous fréquemment les mains durant la journée, durant au moins 20 secondes chaque fois. Si vous n’avez pas toujours accès à un robinet, utilisez du gel désinfectant.

- Si vous toussez, faites-le dans votre coude.

- Conservez une distance de deux mètres avec les personnes qui ne font pas partie de votre ménage tout au long du déménagement.

Unsplash

2. Monopolisez tout le quartier, c’est non

Si la Société d’habitation du Québec recommande l’embauche de déménageurs, ces derniers deviennent majoritairement «denrée rare» le 1er juillet et plusieurs d’entre vous devront faire appel à des proches. Inutile de solliciter votre équipe de frisbee au grand complet. Choisissez quelques personnes fiables que vous côtoyez relativement fréquemment, quitte à ce que le déménagement prenne un peu plus de temps que prévu. Le but demeure simple: diminuer le nombre de contacts différents et les risques de propagation.

En commençant le déménagement, n’ayez pas peur de rappeler à vos helpers ou vos déménageurs les règles d’hygiène et de assurez-vous qu’ils n’ont pas de symptômes de la COVID-19.

3. La préparation a bien meilleur goût

Pour vous assurer d’être méthodique le jour du déménagement, prenez des heures supplémentaires pour préparer celui-ci. Placez vos boîtes et vos meubles dans l’ordre de leur sortie pour éviter les va-et-vient dans le logement, puis communiquez ces déplacements à vos coéquipiers.

Si vous louez un camion, nettoyez les zones qui ont pu être particulièrement manipulées avant de commencer à l’utiliser.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

4. Pas tout le monde en même temps

Créez des petites équipes (ou duos) pour la journée et évitez de changer la position de celles-ci en cours de route ou de vous retrouver tous en même temps dans une même pièce. La personne qui débute dans le camion reste dans le camion. La personne qui s’affaire aux tâches ménagères reste sur les tâches ménagères. On évite encore une fois les contacts multiples.

Pour le déménagement de gros meubles, favorisez l’utilisation de sangles. Elles aideront à conserver une distance plus acceptable entre ses déménageurs.

5. Un petit geste pour les prochains occupants

Peu de personnes prennent le temps de nettoyer le logement qu’ils laissent derrière, bien qu’il soit toujours recommandé de le faire. Dans le contexte actuel, il est plus que jamais important de laisser les lieux dans un état propre, particulièrement la salle de bain. Si vous êtes à la course pour quitter votre logement, prenez au moins un moment pour nettoyer la salle de bain par mesure d’hygiène et de respect pour le prochain occupant.

Unsplash

6. La propreté avant tout

En arrivant dans votre nouveau logement, prenez un moment pour désinfecter la salle de bain, qui sera rapidement utilisée par vos assistants et vous. Portez aussi une attention particulière aux poignées de porte et aux interrupteurs. Le nettoyage n’est jamais à négliger. Cette année, désinfectez de fond en comble.

7. Le petit plus pour vos proches

Le ravitaillement de vos collaborateurs demeure primordial le jour d’un déménagement, mais il faudra le faire en évitant les partages de plats, bouteilles d’eau, etc. Prévoyez les essentiels pour chacun de vos proches: bouteille d’eau identifiée, mini gel désinfectant portatif, collation, etc. Si vous optez pour la bonne vieille pizza, choisissez une seule personne pour faire le service individuel plutôt que de laisser tout le monde pigrasser dans les boîtes.

Unsplash - Sophie Mikat

8. Tout au lavage

Guenilles de nettoyage, serviettes, couverture de protection pour les meubles et vêtements portés durant la journée: ne secouez rien après votre déménagement pour éviter l’envoi de particules dans l’air, mais lavez tous les textiles à l’eau chaude en mode «stérilisation».

9. Bye bye le papier

Durant votre processus de déménagement, favorisez toujours la réception de factures électroniques plutôt que papier. Cela vous évite de nombreux contacts dans les quincailleries, les restaurants, avec les déménageurs, etc.

10. Le petit ange gardien

Prenez le rôle d’agent de sécurité ou déterminez un ange gardien dans votre groupe pour veiller au bon déroulement du déménagement selon les consignes d’hygiène en vigueur. Dans le feu de l’action, on a tendance à oublier vite... Et reste qu’il est plus difficile de respecter la distanciation en file à l’épicerie que dans le transport d’un réfrigérateur.