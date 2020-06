ST-HILAIRE, Marc

À son domicile, le 12 juin 2020, à l'âge de 49 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marc St-Hilaire, fils de madame Réjeanne Dupont et de monsieur Marcel St-Hilaire. Il demeurait à Beaupré. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Anne-de-Beaupré. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, ses oncles et tantes de la famille St- Hilaire: Paul, Irène (feu Joseph Tremblay), Noëlla (feu Gaspord Larouche), Pierrette (Georges-Émile Bolduc), feu Rolande (feu Rosaire Larouche), feu Roch, feu Gérard (Solange Beaudry), Jacques (Lise Dupont) et Monique (Marcel St-Hilaire); ses oncles et tante de la famille Dupont: feu Fred, Pauline (feu Claude Duperron), Marcel (feu Gisèle Gallien), Gilles (Line Laurent) et Carole ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec téléphone: 418 656-6241, Courriel: info@diabec.com Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org