PROULX, Gaétan

Au CHSLD St-Augustin (Beauport), le 16 janvier 2020, à l'âge de 71 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gaétan Proulx, fils de feu dame Gilberte Pelletier et de feu monsieur Roger Proulx. Il demeurait à Québec.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles à 11 h 30 avec la famille immédiate. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur: Claude (Sergine Pouliot), Micheline (Jean Blanchet), Jacques, Thérèse (Denis Bonneau), Monique (Pierre Landry) et Louise (Jean Chassé); sa tante Lorraine Proulx (Claudel Lizotte), son oncle Gabriel Proulx (Doris Dufour), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Annie Brown et l'équipe du 1er Est du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme de votre choix.