Ce meurtrier doit conserver l’étiquette de «délinquant à haut risque», selon les parents de la victime

Les parents de François-Xavier Théberge, assassiné froidement à coups de marteau par Francis Jutras en 2015, s’opposent à ce que ce dernier n’ait plus l’étiquette de «délinquant à haut risque».

Pour bénéficier de sorties, Jutras s’adressera à un juge de la Cour supérieure dans deux semaines, au palais de justice de Laval, afin de se faire retirer cette étiquette.

«Ça l’a changé la vie de plusieurs victimes lors de cette soirée du 13 octobre 2015. C’est aberrant de savoir qu’il y a une possibilité — on espère que non — que le verdict soit modifié. Il en va de la sécurité de la population. Ça envoie un très mauvais message à la population et même aux victimes», a déclaré Benoit Théberge, le père de François-Xavier, au micro de Geneviève Pettersen à QUB radio, vendredi.

Le 13 octobre 2015, en raison d’un «pirate informatique» dans sa tête, Jutras a erré dans les rues de Laval pour une «mission marteau». Il a assassiné Théberge, âgé de 19 ans, avec des coups de marteau derrière la tête et il a caché son corps. Jutras, ensuite, s’en est pris à un homme de 61 ans, puis à une femme qui marchait avec un enfant. Ceux-ci ont survécu.

Francis Jutras a été reconnu non criminellement responsable. Âgé de 39 ans, il est détenu à l’Institut Philippe-Pinel depuis son arrestation.