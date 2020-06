Comment se libérer d’un malaise qui s’incruste?

Je suis préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD, et vous n’êtes pas sans savoir, vus les évènements des derniers mois, à quel point nous avons été choqués par les conséquences de l’apparition de la Covid-19 dans nos lieux de travail. Personnellement j’ai traversé la crise comme un bon soldat qui résiste. Mais depuis que les choses se tassent, c’est comme si je vivais le ressac de tout ce que mon corps et ma tête ont accumulés de fatigue et d’images pas belles. Mon corps je sais comment le reposer, mais reposer mon esprit ça c’est plus difficile, surtout que je n’ai pas les moyens de me payer une thérapie. Auriez-vous une solution pour moi.

S.T.

Quelques rencontres avec le travailleur social de votre CLSC pourrait vous aider en ce sens, tout comme la lecture de livres touchant le règlement du stress post-traumatique. Pendant la pandémie, j’avais reçu une offre de service virtuel gratuit offert au personnel soignant du Québec de la part de Globale Hypnose, un centre de référence en hypnose thérapeutique. On visait ainsi à soulager leurs symptômes émotionnels conséquents à la pandémie. J’ignore par contre si ce service est encore offert gratuitement.