Dépistage massif dans une résidence privée pour aînés de Rimouski

RIMOUSKI – La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent menait vendredi son premier dépistage massif après l'apparition de deux cas de COVID-19 chez les employés d'une importante résidence privée pour aînés de Rimouski.

Les 417 résidents du Havre de l’Estuaire à Rimouski devaient être testés d’ici la fin de la journée. Cinq équipes du réseau de la santé étaient sur place pour mener à bien cette opération.

Soixante tests devaient être effectués chaque heure. Les résultats devraient être connus d’ici deux ou trois jours tout au plus, selon les autorités de la santé.

Deux employés de l’établissement ont été déclarés positifs à la COVID-19 dans le cadre de la stratégie de dépistage du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent dans les résidences privées pour aînés.

Dans les deux cas, les travailleurs étaient asymptomatiques. Ils portaient toujours leurs équipements de protection et seul l’un d’entre eux était en contact avec les résidents.

Les risques de transmission du virus sont «très faibles».

La Santé publique se veut rassurante.

«On n’a pas non plus de gens au sein de la résidence qui se sont plaints récemment de symptômes qui pourraient ressembler à ceux de la COVID-19. Pour toutes ces raisons, on est assez confiants, mais comme le risque est non nul, il est très faible. On est dans l’obligation de procéder à cette démarche-là, mais dans un contexte où il y a une excellente collaboration de la résidence», a expliqué le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc.

Il souligne d’ailleurs la très grande collaboration de Groupe Sélection, propriétaire du Havre de l’Estuaire, qui accueille majoritairement des personnes âgées autonomes.

Plusieurs mesures sont en place dans la résidence depuis le début de la pandémie.

«Le port du masque a été respecté. Le port des équipements de protection individuelle était respecté de façon rigoureuse, c’est sûr que ça diminue le risque et dans une situation comme ça, ça peut rassurer un peu les employés», a précisé Mylène Dupéré, vice-présidente des affaires publiques et des communications du Groupe Sélection

«C’est sûr qu’il y avait une inquiétude [chez le personnel et les résidents], mais notre directrice générale a fait un travail de moine pour parler à tout le monde», a-t-elle ajouté.