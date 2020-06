Des doublures de pandémie

Les producteurs du roman-savon Amour, gloire et beauté ont trouvé une solution inédite pour continuer d’offrir au public des scènes d’amour en cette période de distanciation physique : les véritables conjoint(e)s des acteurs et actrices vont servir de doublures durant les tournages.

Le Hollywood Reporter a rapporté cette information cette semaine, alors que toute l’équipe du populaire soap de CBS retournait au boulot mercredi. En Californie, les tournages des films et des séries ont repris le vendredi 12 juin, malgré la pandémie de COVID-19.

En entrevue au magazine spécialisé, le producteur exécutif d’Amour, gloire et beauté (The Bold and the Beautiful), Bradley Bell, a expliqué qu’au lieu d’avoir des doublures pour des scènes d’action, sa série aurait des doublures pour des scènes d’amour, qui demandent aux acteurs d’être à moins de deux mètres de distance les uns des autres.

« Dans certains cas, nous faisons appel aux maris et femmes des comédiens pour qu’ils remplacent leurs amoureux dans l’histoire, a déclaré Bradley Bell. Donc quand vous verrez des mains toucher le visage en étroite proximité, ce seront celles de leurs vrais partenaires. Nous allons régler le reste au montage. »

« Et nous allons probablement nous servir d’anciennes techniques de soaps, comme quand deux personnages s’apprêtent à s’embrasser, la caméra se déplace et s’arrête sur une image de feu de foyer pour montrer combien la température monte ! » a ajouté le producteur.

Autres mesures

En plus de recourir aux véritables partenaires des vedettes de l’émission, les producteurs d’Amour, gloire et beauté ont établi un protocole pour s’assurer de respecter les mesures sanitaires des autorités américaines. Les acteurs du feuilleton seront soumis à un test au moins une fois par semaine, indique Bradley Bell. Quant aux autres membres de l’équipe, ils subiront un test chaque lundi. Le contrôle des allées et venues et l’ajout de plexiglas font également partie du protocole.

Comme plusieurs autres productions, Amour, gloire et beauté avait cessé ses tournages au milieu du mois de mars. La machine est repartie mercredi, mais elle s’est remise sur pause un jour plus tard pour « mieux répondre au volume de tests requis », a expliqué un porte-parole de l’émission à Variety. Les tournages devraient reprendre mardi.

Amour, gloire et beauté est diffusé sur CBS depuis 1987. Il s’agit d’un des soaps les plus anciens, avec General Hospital, Days of Our Lives et The Young and the Restless (Les feux de l’amour).

Le scénario est articulé autour des rivalités amoureuses du clan Forrester, une famille qui travaille dans la haute couture.