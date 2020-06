Écologiques et performants

Pour remédier aux petites tâches du quotidien, trois produits se démarquent. Écologiques et économiques, le bicarbonate de soude, le citron et le vinaigre sont vos meilleurs alliés à la maison.

Le bicarbonate de soude

Photo Adobe Stock

Le bicarbonate de sodium mieux connu sous le nom de bicarbonate de soude (rien à voir avec les cristaux de soude) a traversé les années sous différentes appellations. Il n’était pas rare dans les cuisines d’appeler le bicarbonate de soude « du soda à pâte », ou de « La petite vache ». Ses vertus nettoyantes et désodorisantes sont reconnues depuis des siècles.

Le jus de citron

Photo Adobe Stock

Ce grand dépanneur contient de l’acide citrique : il est donc excellent pour enlever les taches sur les vêtements, nettoyer dans la maison, désinfecter et désodoriser.

Le vinaigre

Photo Adobe Stock

On peut nettoyer la maison de fond en comble avec le vinaigre blanc, un produit écolo 100 % biodégradable. On l’utilise pour fabriquer de nombreux produits ménagers faits maison.

25 astuces performantes et économiques

1. En dissolvant 60 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de soude dans 1 litre (4 tasses) d’eau, on prépare une excellente solution pour faire reluire les comptoirs, les éviers, les boîtes à lunch, les planches à découper, etc.

2. Une éponge humide saupoudrée de bicarbonate de soude fait briller l’acier inoxydable.

3. Saupoudrez le fond du panier à linge de bicarbonate de soude pour réduire les mauvaises odeurs.

4. Une éponge humide imbibée de bicarbonate nettoie et désodorise le matériel de pêche, l’équipement de plongée, la glacière et fait même reluire les bâtons et les balles de golf.

5. 30 ml (2 c. à soupe) de bicarbonate de soude ajoutés à l’eau du bain évite la formation d’un dépôt gras autour de la baignoire.

6. Les joints des carreaux de céramique brossés avec du bicarbonate de soude et quelques gouttes d’eau reprennent leur couleur originale.

7. Sur les boiseries, un chiffon imbibé de quelques gouttes d’huile d’olive et une pincée de bicarbonate enlèvent les taches non identifiées. Frottez dans le sens du bois pour éviter les rayures.

8. Neutralisez les odeurs tenaces de la lessive et apportez une odeur de fraîcheur en ajoutant 125 ml (1/2 tasse) de bicarbonate de soude au cycle de rinçage.

9. Désodorisez les placards, les sacs de sport, les casiers, les chaussures en y saupoudrant du bicarbonate de soude.

10. Un demi-citron coupé en quartiers déposé dans un bol d’eau élimine les odeurs dans le réfrigérateur.

11. Les taches de rouille sur un coton blanc disparaissent en les saupoudrant de sel fin et en les aspergeant de jus de citron. Pour un résultat rapide, laissez sécher sous les rayons de soleil.

12. Dilué dans la même quantité d’eau et conservé dans une bouteille avec vaporisateur, le jus de citron nettoie et désinfecte toutes les surfaces dans la cuisine et la salle de bain. Ne pas utiliser sur le marbre et les surfaces poreuses.

13. Une eau additionnée généreusement de jus de citron nettoie les meubles pâles en rotin et en osier.

14. Éliminez les odeurs d’ail et d’oignon sur les planches à découper en les frottant avec un demi-citron saupoudré de sel à marinades.

15. Nettoyez la surface des poêlons de cuivre en les frottant avec un demi-citron saupoudré de sel.

16. Pratique, le jus de citron vaporisé dans la douche enlève les résidus de savon, les taches d’eau et atténue les taches de moisissures.

17. Un brossage avec une solution composée de 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre dilué dans 250 ml (1 tasse) d’eau élimine les taches de calcium sur les vêtements et les tapis.

18. Les traces blanchâtres laissées par certains détersifs sur les vêtements disparaîtront après un rinçage dans une eau fortement additionnée de vinaigre.

19. Enrayez l’odeur d’urine ou de transpiration imprégnée dans des vêtements en les laissant tremper quelques heures dans une eau fortement vinaigrée avant de procéder au lavage.

20. Nettoyez les briques du foyer et les portes tachées de suie et de fumée avec une éponge imbibée d’eau et de vinaigre à parts égales.

21. Dilué dans la même quantité d’eau, le vinaigre fait briller les miroirs, les vitres, les chromes. Vaporisez la surface à nettoyer et essuyez avec un papier absorbant, du papier journal ou un tissu non pelucheux.

22. Une tasse de vinaigre ajoutée à l’eau de rinçage assure une verrerie et des vases à fleurs en cristal resplendissants.

23. Nettoyez et désodorisez l’intérieur du réfrigérateur avec une solution d’eau et de vinaigre à volumes égaux.

24. Frottez les traces de café et de thé dans les tasses avec une pâte composée de bicarbonate de soude et de vinaigre.

25. Les plats émaillés décolorés reprennent fière allure en les frottant avec une pâte composée de sel et de vinaigre.