Deux Canadiens accusés en Chine: Justin Trudeau «déçu» de la décision de Pékin

Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit «déçu» de la décision de la Chine d’inculper deux Canadiens détenus «de façon arbitraire».

Détenus depuis décembre 2018, Michael Kovrig et Michael Spavor ont été formellement accusés « d’espionnage » et d’avoir « divulgué des secrets d’État », a indiqué le Parquet chinois dans deux brefs communiqués plus tôt aujourd’hui. Ils encourent un minimum de 10 ans de prison, voire même la prison à vie.

Invité à réagir lors de sa conférence de presse quotidienne, Justin Trudeau a déclaré qu’il est «vraiment dommage que la Chine ne semble pas comprendre que nos processus judiciaires au Canada sont indépendants de tout processus politique».

Pour lui, le sort de Michael Kovrig et Michael Spavor est intimement lié à l’arrestation, à la demande des États-Unis, de la directrice financière de Huawei et fille du fondateur de la compagnie, Meng Wanzhou. Justin Trudeau a réitéré que son gouvernement n’interviendrait pas dans cette affaire qui relève du système judiciaire.

Le premier ministre a assuré que la situation des Canadiens en difficultés à l’étranger est prise « très au sérieux ». « Je peux vous assurer que le travail en arrière-plan continue à se faire de façon extrêmement active », a-t-il dit.

Michael Kovrig est un ancien diplomate auparavant en poste à Pékin, tandis que Michael Spavor est un consultant et homme d’affaires spécialiste de la Corée du Nord.