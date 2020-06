Jeu-questionnaire: à vous de jouer

Nikita Filatov Tous des choix du top 10 de cette séance, le deuxième attaquant sélectionné a été Filatov au sixième rang ; suivent Wilson (7e), Boedker (8e) et Hodgson (10e).

Pat Jablonski Pat Jablonski a disputé 40 matchs avec le Canadien lors des saisons 1995-1996 et 1996-1997. Moog et Vokoun n’ont joué qu’une seule campagne à Montréal.

Et qui a été le premier choix des Nordiques de Québec en 1992 ?

Retief Goosen Il s’agit de Goosen. Ses deux gains au US Open sont ses seuls triomphes en tournois majeurs.

Le 20 juin 2006, le Heat de Miami remportait son premier championnat de la NBA en défaisant les Mavericks de Dallas en six rencontres. Qui a été nommé joueur le plus utile de la finale ?

Il a oublié de couvrir le premier but sur un roulant

Il a donné un but sur balles

Question #10

Il y a 40 ans, le Stade olympique accueillait l’un des plus grands combats de boxe de l’histoire entre le champion mi-moyen Sugar Ray Leonard et Roberto Duran, qui fut remporté unanimement par le second. Combien de fois les deux pugilistes se sont-ils affrontés par la suite ?