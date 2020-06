Lac Saint-Jean: un important feu de forêt toujours hors contrôle

Le plus gros imposant feu de forêt des dernières années au Québec fait actuellement rage au nord du lac Saint-Jean. Toujours hors contrôle, sa superficie a quadruplé en moins de 24 heures.

«C’est un feu énorme qui avance à grande vitesse (...) On ne pensait pas qu’il progresserait autant. Il a quadruplé depuis hier après-midi. Ça fait plusieurs années qu’on a pas eu un comme celui-là», estime Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

Ce midi, le feu qui ravage la forêt au nord de la zec des Passes, avait dépassé 17 000 hectares en superficie, soit 170 km2 (l’équivalent d’un carré de 13 km par 13 km).

«Le plus gros feu récemment, il y a deux ans à Labrieville (sur la Côte-Nord, à 85 km au nord de Forestville), avait fait au total 13 000 hectares. Non seulement celui-ci n’est pas éteint, mais il est encore hors contrôle», ajoute M. Caron, qui a quand même tenu à se faire rassurant.

«Hors contrôle est un terme technique. Ça veut dire que la propagation se poursuit, pas que c’est l’apocalypse. Ce n’est pas que sa progression nous inquiète, mais elle pose un enjeu de sécurité.»

Des routes sont fermées et des experts sur le terrain font régulièrement le portrait de l’avancement de l’incendie pour prévoir son déplacement et les évacuations nécessaires.

Des campements et des chalets ont dû être évacués, mais ils demeurent relativement peu nombreux dans le secteur présentement touché.

Facteurs propices

Les conditions actuelles sont optimales pour ce type d’incendie précise M. Caron.

«Nous avons la chaleur, mais aussi des taux d’humidité relative excessivement bas. C’est la combinaison merveilleuse pour les feux. Ajoutez à cela que dans plusieurs secteurs, comme celui-ci, il y a de bonnes brises de vent. Non seulement le vent aide le feu à se déplacer, mais en plus il assèche le combustible. C’est comme une botte de foin complètement sèche (...) Cela produit des feux très intenses avec des taux de propagation très élevés.»

«On a une semaine critique sur presque tout le territoire québécois, poursuit le représentant de la SOPFEU. Nous avons commencé la semaine en envoyant un communiqué pour dire que cette semaine ça allait être dur, et effectivement c’est le cas.»

Selon M. Caron, les feux de forêt ne sont pas inhabituels à cette période de l’année.

«La phase printanière est très propice aux feux, mais ils sont généralement petits. On entre dans la phase estivale. Il va y avoir moins de feux, puisque les arbres ont pris leur verdure, une protection naturelle. Mais les feux seront de plus grande ampleur. On arrive aussi dans la période de foudre, qui causera aussi des feux.»

Sur le terrain

En plus des avions-citernes et des hélicoptères, une trentaine de personnes travaillent actuellement sur le terrain.

«Ça ne semble pas beaucoup 30 personnes, mais le feu est tellement intense qu’on ne peut pas le combattre au sol de manière sécuritaire. Ce n’est pas par manque de personnel, nous avons des équipes dans nos bases en attente. Nos interventions pour le moment sont surtout de sécuriser certaines infrastructures, des secteurs.

L’effet COVID

Les mesures imposées par la santé publique ne facilitent pas la tâche du personnel sur le terrain.

«Ça amène toutes sortes de complications dans un contexte où éteindre un feu est un travail d’équipe. Lors des déplacements en véhicules, le port du masque est obligatoire, même par des journées aussi chaudes. Les 2 m de distance rendent plus compliqués les repas et les couchés. Habituellement les pompiers dans les campements seront deux par chambre. Là ils seront seuls. Si on manque d’espace par exemple pour un grand feu comme celui-ci, il se pourrait qu’on soit obligé de coucher dans des tentes. Ce n’est pas inhabituel ailleurs au Canada, mais au Québec oui», conclut M. Caron.