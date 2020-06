Le plan de quarantaine de la LNH approuvé par Ottawa

Le gouvernement canadien a approuvé vendredi la proposition de quarantaine de groupes de la Ligue nationale de hockey (LNH), ce qui permettra aux joueurs d’éviter une période d’isolement obligatoire de 14 jours à l’entrée au pays.

C’est la vice-première ministre Chrystia Freeland qui a annoncé la nouvelle lors de son point de presse quotidien.

Cette décision donne davantage de poids aux candidatures de Toronto, Vancouver et Edmonton, qui sont considérées comme villes hôtes en vue de la reprise.

Selon le protocole proposé, les joueurs seront isolés du reste de leurs communautés d’accueil. Ils feront l’objet de dépistages fréquents ce qui ne nuira toutefois pas aux capacités de tester des populations locales.

Cette approbation vient toutefois avec des mises en garde importantes.

«Ce sera très important pour la LNH et pour les joueurs de continuer de travailler en étroite collaboration avec les responsables de la santé publique et de suivre toutes leurs instructions, a déclaré Chrystia Freeland C’est essentiel pour la santé et la sécurité des joueurs, qu’on aime beaucoup, mais aussi pour protéger les Canadiens.»

C’est la directrice de la Santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, qui a donné le feu à la LNH après une analyse en profondeur de la proposition, en concertation avec les autorités de la Santé publique de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et de Toronto.

«C’est un protocole très robuste qui a été proposé, a dit Dre Tam.

«Il y a différentes mesures prévues à chacune des phases. Les procédures de dépistage et de quarantaine sont appropriées et assureraient qu’il n’y ait pas d’impacts sur la population locale. Mais évidemment, ce sera sujet à une réévaluation constante», a-t-elle précisé.

Deux villes hôtes pourraient accueillir les 24 équipes de la LNH qui participeront au tournoi éliminatoire plus tard cet été. Las Vegas semble avoir une longueur d’avance parmi les 10 villes candidates. Chicago, Columbus, Dallas, Los Angeles, Pittsburgh, Minneapolis et St. Paul sont les autres villes considérées aux États-Unis.