Longueuil ordonne à un locataire de faire le ménage

Sous les applaudissements des voisins et le son des klaxons approbateurs d’automobilistes, des policiers, pompiers et fonctionnaires de Longueuil ont encadré jeudi le ménage forcé des abords d’un triplex aux allures de dépotoir.

« Enfin, c’est merveilleux ! » a lancé Richard Leblanc, soulagé malgré le brouhaha qu’a causé l’opération menée près de chez lui.

Entre 8 et 18 h, une dizaine de camions d’une entreprise de recyclage ont paradé devant un immeuble à logements de la rue Frontenac, à proximité du boulevard Roland-Therrien, à Longueuil.

Ils ont sorti, sous les ordres de la Ville, des centaines de pneus de la cour arrière d’un locataire bordélique, qui n’a pas été expulsé jeudi.

Des agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil ont fait le guet « pour s’assurer que tout se passe bien », a précisé sa porte-parole, Mélanie Mercile.

Les gens du voisinage ont regardé attentivement, et non sans joie, la scène.

« On l’entend tout le temps faire du bruit, tôt le matin et tard le soir. Il crie, insulte et fait jouer de la musique, affirme M. Leblanc. Et ses pneus, c’était dangereux que quelqu’un y mette le feu. »

« C’est un ramasseux. Ça fait plaisir à moi et à tout le quartier ce qui se passe », a confié un autre voisin, qui a préféré ne pas se nommer par crainte de représailles.

Pouce en l’air

Une multitude de curieux se sont arrêtés dans leur véhicule pour klaxonner en guise d’approbation au grand ménage qui s’effectuait, a constaté Le Journal.

« Bravo, merci, c’était un vrai dépotoir », a crié l’un d’eux.

« Vous faites un bon travail », a dit un autre, le pouce en l’air.

Pendant ce temps, le résident problématique, Stephan Gemme, ne cachait pas son mécontentement, brisant même une porte.

Photo Jonathan Tremblay

« T’es qui, toé ? Décalice ! » a-t-il gueulé à un voisin qui se réjouissait de son sort.

Il a enguirlandé les agents de la paix et les travailleurs à de nombreuses reprises, lui valant des rappels à l’ordre.

« J’achète les pneus et les envoie à du monde. Ça fait même pas deux mois que c’est là, a-t-il plaidé au Journal. Ils m’ont pas laissé le temps de les sortir. »

Depuis quelques années

« J’aimerais qu’ils l’expulsent. Ça fait deux ans qu’il s’est imposé, car il connaissait mon frère », a avoué à demi-mot Marco Fauteux, qui est responsable du triplex depuis le décès du propriétaire.

La propriété a été la cible de plaintes et de contraventions depuis 2017, affirme la Ville de Longueuil. Un premier nettoyage a été effectué en janvier, mais l’accumulation d’objets de toute sorte avait repris peu après. « Devant la gravité de la situation, un avis de 48 heures a été donné pour nettoyer la propriété », a indiqué Fanie Saint-Pierre, porte-parole de la Ville. Comme cela n’a pas été respecté, il y a eu intervention. « Il a été jugé que les pneus causaient un risque important pour les occupants de l’immeuble et pour le secteur », a conclu Mme Saint-Pierre.