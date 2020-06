Photo courtoisie

Depuis 14 ans, à l’occasion de la fête des Pères, la Marche du Courage Jean-Pagé (photo) lutte contre le cancer de la prostate en célébrant les hommes et la vie. Dans ce contexte inédit de distanciation sociale, la marche devient VIRTUELLE pour continuer à soutenir les hommes victimes du cancer de la prostate, et leur famille, car ils ont plus que jamais besoin de nous. Le dimanche 21 juin, en partant de votre salon, relevez le défi et témoignez de votre soutien en participant au plus grand rassemblement virtuel contre le cancer de la prostate. Aucune distance n’est obligatoire et vous pouvez marcher autant que vous le voulez. Il suffit d'une simple inscription au montant de 12$ qui permettra, par exemple, à PROCURE d’offrir aux patients une consultation en ligne avec un(e) expert(e) de la santé! Renseignements: https://marcheducourage.ca/fr/ ou www.procure.ca.

Comme en plein été

Photo courtoisie

L’hiver a été particulièrement dur pour les terrains de golf, autant sur la rive sud que la rive nord de Québec. La qualité des verts et des allées laisse à désirer, quoique la situation s’améliore de jour en jour avec les récentes périodes de soleil et de chaleur. Une exception: le parcours du club de golf Lac Saint-Joseph (photo) à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur lequel j'ai joué à deux reprises récemment. Tout est en superbe condition comme en plein été. Sur la photo, l’allée du trou numéro 1 vue du promontoire du tertre de départ des jalons bleus.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 19 juin 1995. Le film Le Confessionnal de Robert Lepage, tourné à Québec, inaugure la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en France.

Anniversaires

Paulette Dufour (photo) de Communications Paulette Dufour de Québec... Jean Dujardin, acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français, 48 ans... Marc Hervieux, chanteur lyrique et populaire québécois, 51 ans... Paula Abdul, chanteuse américaine, 58 ans... Kathleen Turner, actrice américaine, 66 ans... Salman Rushdie, romancier (Les Versets sataniques) 73 ans... Jean Beaulne, chanteur des Baronets, 78 ans.

Disparus

Le 19 juin 2010. Manute Bol (photo) 47 ans, géant soudanais avec une taille de 2,31 m (7 pi 7 po), ancien joueur de la NBA... 2017. Louise Viger, 78 ans, sculptrice dont les œuvres ont été exposées au Musée national des beaux-arts du Québec ainsi qu’au Canada et ailleurs à l’étranger... 2016. André Côté, 65 ans, ancien descripteur des matchs des Nordiques de Québec à la radio (CKCV) et à la télévision (TQS)... 2014. Gerry Goffin, 75 ans, parolier américain (ex-mari de Carole King)... 2013. James Gandolfini, 51 ans, acteur américain (Les Sopranos)... 2012. Anthony Bate, 84 ans, acteur britannique... 2011. Don Diamond, 90 ans, acteur américain... 2008. Me Jacques Côté, 56 ans, associé au cabinet d’avocats Ogilvy Renaud, bureau de Québec... 2008. Denis Fréchette, 56 ans, un des pionniers de la musique traditionnelle et du jazz québécois... 1988. Fernand Séguin, 66 ans, animateur, journaliste scientifique.