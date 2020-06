[PHOTOS] Tramway de Québec: le tunnel pourrait finalement ressortir à proximité du Grand Théâtre

Pour des raisons essentiellement budgétaires, le tunnel qu’empruntera le tramway pour relier la Basse-Ville à la Haute-Ville pourrait ressortir à proximité du Grand Théâtre plutôt qu’à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de l’avenue des Érables.

Il s’agit là d’une des principales révélations faites ce vendredi matin lors d’une nouvelle mise à jour du mégaprojet de 3,3 milliards$.

«Ce scénario alternatif sera inscrit à l’appel de propositions comme scénario de réduction de la portée. Il réduirait la pression sur le budget du projet. Différentes analyses sont en cours», a fait savoir le directeur du bureau de projet, Daniel Genest.

Dans ce scénario, l’insertion (trémie) se ferait donc à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de l’avenue Turnbull, non loin du Grand Théâtre.

La station Cartier ne serait plus souterraine, mais de surface. Les analyses en cours portent sur l’insertion technique du tramway (axiale ou latérale), sur l’intégration urbaine, sur les stationnements et sur la circulation dans ce secteur du quartier Montcalm, a ajouté M. Genest.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Photo courtoisie, Ville de Québec

«On est un gros projet d’infrastructure publique. C’est normal qu’on fasse des optimisations et des changements, a-t-il indiqué. Le tunnel court est faisable techniquement. On a là un élément qu’on est en train de gratter.»

Si un tel scénario devait être retenu, le tunnel serait raccourci de 500 mètres et ferait 2,1 km au lieu des 2,6 km prévus initialement.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Photo courtoisie, Ville de Québec

«En terme de complexité de conception et de réalisation, c’est le grand tunnel qui représente le défi du projet. C’est là que sont les grands risques du projet», a soutenu Daniel Genest.

Stations déplacées ou fusionnées

Aussi, on a appris que la station de la place D’Youville va disparaître et qu’elle sera déplacée un peu plus à l’ouest, du côté du boulevard Honoré-Mercier. Une fusion des stations du Centre des congrès et du Grand-Théâtre sera également réalisée, au niveau de l’édifice Marie-Guyart (complexe G), à cause de «contraintes géotechniques» et d’impératifs budgétaires.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Photo courtoisie, Ville de Québec

«L’impact sur la desserte est marginal. On va offrir le même service aux citoyens, mais de façon différente», a mentionné M. Genest.

Ces changements vont toutefois nécessiter certaines acquisitions dans l’îlot situé dans le secteur des rues Saint-Joachim et Saint-Jean. «Des discussions sont déjà en cours avec des propriétaires», a confirmé Daniel Genest sans vouloir s’étendre sur le sujet.

Le maire Labeaume a révélé en fin de matinée que la Ville de Québec est en discussions avec la propriétaire d’un lot situé à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de l’avenue Cartier pour l’aménagement d’un stationnement étagé dans ce secteur.

Autres changements

Comme Le Journal le révélait déjà dans son édition de vendredi, le tracé du tunnel a été passablement modifié.

Si l’insertion dans Saint-Roch a toujours lieu à l’ouest du jardin Jean-Paul-L’Allier, le creusage ne se fait plus sous la côte d’Abraham, mais sous la zone résidentielle du quartier Saint-Jean-Baptiste.

«C’est la solution la plus intéressante que ce soit en construction ou en exploitation», a indiqué Bakar Amara, responsable tunnels et ouvrages d’art. La profondeur du tunnel sera comprise entre 15 et 40 mètres.

Des travaux d’excavation de trois ans

Plusieurs mesures d’atténuation seront mises en place pour limiter notamment le bruit, la fumée et les vibrations liés à la méthode de «forage-sautage» qui semble privilégiée, a-t-on assuré. Les travaux d’excavation devraient durer trois ans.

Un peu plus haut dans le tracé, on creusera finalement sous le boulevard Honoré-Mercier plutôt que sous le stationnement de la place D’Youville. Cela permet de s’éloigner un peu du secteur D’Youville où le potentiel archéologique est très important. En cas de découverte majeure, cela aurait pu ralentir le chantier, a admis Daniel Genest.

Photo courtoisie, Ville de Québec

L’autre avantage du nouveau tracé est d’éviter la présence de courbes et de contre-courbes trop nombreuses et trop marquées, a-t-on ajouté.

Après un huis-clos matinal de deux heures, le maire Labeaume a démarré son point de presse à 11h. L’opposition officielle (Québec 21) doit réagir vendredi à 13h30.