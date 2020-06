Racisme : les Twins retirent la statue de Calvin Griffith

Les Twins du Minnesota ont retiré la statue du Target Field de Calvin Griffith, ancien propriétaire de la franchise et responsable du retour du baseball majeur dans l’État, en raison de son passé de déclarations racistes, vendredi.

Griffith, qui est né à Montréal en 1911 et qui est décédé en 1999, est l’homme derrière le transfert des Senators de Washington au Minnesota, en 1961. Ses Twins ont d’ailleurs remporté la Série mondiale en 1965.

Les commentaires de l’ancien propriétaire ont mené à plusieurs départs de joueurs afro-américains à travers les années. En 1978, Griffith avait aussi déclaré dans un dîner au Lions Club de Waseca, qu’il avait choisi le Minnesota en raison de la faible présence des Noirs dans l’État. Ses commentaires avaient ainsi été repris par un journaliste et avaient fait le tour de la planète baseball.

«Même si nous reconnaissons le rôle proéminant qu’a joué Calvin Griffith dans notre histoire, nous ne pouvons demeurer silencieux et continuer d’ignorer les commentaires racistes qu’il a faits à Waseca en 1978. Ces propos désobligeants et son intolérance flagrante envers la communauté noire sont le contraire de ce que les Twins du Minnesota soutiennent et estiment», a indiqué l’organisation par communiqué.

La statue en bronze de Calvin Griffith a été érigée en 2010, au moment de la construction du tout nouveau Target Field.

«Nous ne pouvons effacer Calvin Griffith de l’histoire des Twins du Minnesota, mais nous croyons que la disparition de cette statue est une étape importante et nécessaire dans le but que chaque partisan et employé du Target Field se sente en sécurité et bien accueilli», a ajouté l’équipe.