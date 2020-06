Trudeau fait un four

L’acteur qu’est aussi Justin Trudeau connaît le sens du mot « four » qui désigne une pièce de théâtre qui est écrasée par les critiques et désertée par le public.

La mise en scène du premier ministre pour retrouver un siège non permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU perdu sous le gouvernement Harper n’a pas convaincu assez de pays membres de cette organisation.

La Norvège et l’Irlande ont donc battu le Canada. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, affirme maintenant qu’il existe d’autres voies pour que le pays s’affir-me sur le plan international. Il n’en demeure pas moins que Justin Trudeau a échoué lamentablement.

Contradictions

En fait, l’homme des mots et des apparences n’impressionne pas la planète.

Sa belle allure n’est pas un gage de compétence diplomatique, sa séduction qui l’a fait acclamer comme une rock-star au début de sa carrière a fait long feu. Et les contradictions de ses engagements verbaux ont fini par le mettre K.-O.

Trudeau l’angélique, le donneur de leçons de morale n’est pas équipé politiquement et intellectuellement pour affronter des dictateurs puissants et expérimentés, comme le président chinois, Xi Jinping, et Vladimir Poutine, le président russe. Ces deux leaders se jouent de lui comme ils se jouent de Trump. C’est ce qu’écrit l’ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain, John Bolton, dans un ouvrage dévastateur sur son ancien « ami », Donald Trump.

En berne

Justin Trudeau n’est pas Donald Trump, évidemment. Mais il croit sans doute, dans son narcissisme empreint de bonnes intentions et de compassion à la guimauve, que c’est lui qui « manipule » ces deux chefs machiavéliques.

Or la cour des grands de la planète n’est pas faite pour des adolescents en quête de voies illuminées.

L’ONU est aussi composée de certains États membres qui vomissent les droits de la personne. Les pays occidentaux se réclamant des valeurs démocratiques tentent de se maintenir au centre de l’échiquier politique, mais le leadership des États-Unis comme puissance démocratique est quasiment en berne sous Donald Trump.

Le Canada a longtemps été un pays rêvé pour la planète. Des premiers ministres comme Lester B. Pearson, prix Nobel de la paix en 1957, en passant par Pierre Elliott Trudeau, un politicien arrogant, séduisant, mais brillantissime, renvoyaient une image glamorisée et progressiste à travers leur personne. Brian Mulroney a été aimé et admiré par des chefs d’État du monde entier pour son combat mené sans répit contre l’apartheid en Afrique du Sud. Jean Chrétien, lui, a adopté une position ferme contre l’occupation américaine en Irak et il fut respecté de la communauté internationale.

Stephen Harper a mis fin à ce Canada, puissance moyenne écoutée et pesant d’un poids politique indéniable, qui a su faire sa place au sein de l’ONU.

Même si nous n’ignorons rien des limites de cette organisation où les représentants de 193 États membres acceptent de s’asseoir et de discuter, il faut considérer que Justin Trudeau est responsable de cette humiliation d’avoir été coiffé dans le vote par deux petits pays. Une preuve que les mots sans contenu de Trudeau ne peuvent pas tenir lieu de politique.