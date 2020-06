Un album à l'image du Québec multiculturel pour Poirier

Poirier ne donne pas dans la musique du monde. Sorti vendredi, son album « Soft Power » se veut en fait le reflet du Québec multiculturel et actuel.

Quoi qu’en dise sa plus récente nomination au GAMIQ, Ghislain Poirier refuse qu’on accole l’étiquette « world » à ses rythmes chaloupés.

Son 11e album en carrière a été enregistré auprès d’une poignée de Montréalais aux origines diverses. Samito est né au Mozambique, Coralie Hérard chante en créole haïtien, Boogát a grandi auprès d’une famille mexicano-paraguayenne et le Mauritanien Daby Touré a transité par la France avant de faire son nid dans le 514.

« Au final, je trouve que c’est un disque très montréalais, très québécois et même s’il n’y a pas de chanson en français ou en anglais. Pour moi, c’est ça 2020. »

PHOTO COURTOISIE/SATY+PRATHA

« C’est une musique d’aujourd’hui et d’ici qui, je l’espère, résonnera ailleurs. J’ai toujours voulu créer une sorte de conversation musicale mondiale. »

Poirier carbure aux rencontres. « Café Com Leite », une pièce aux accents de samba et de jazz, est portée par une chanteuse parisienne d’origine brésilienne. Cette vocaliste lusophone au timbre feutré et aux intonations souriantes s’appelle Flavia Coelho.

« Ce titre, c’est toute une métaphore autour du café au lait. C’est très poétique. C’est une chanson d’amour sur le métissage, en fait. »

« ‘’Nidiaye Sam’’, ça signifie Oncle Sam. Daby Touré y dit de ne pas se laisser aveugler par l’Oncle Sam, le capitalisme ou le rêve de faire l’argent. C’est une critique à la fois métaphorique et directe de la politique aux États-Unis. »

Plus que de simples interprètes, les collaborateurs sélectionnés par Ghislain Poirier confectionnent les mélodies de voix à ses côtés. C’est également eux qui signent les paroles qu’ils se mettent en bouche. Des mots qui s’accordent à leurs histoires.

« Je crois beaucoup au fait que les chansons peuvent porter un message, mais être divertissantes en même temps. On peut les recevoir de deux façons. »

« Le titre que j’ai donné à l’album, ‘’Soft Power’’, incarne vraiment cette dualité de sens. Je crois que ça définit vraiment ce que j’ai fait au niveau sonore. Il y a de la douceur, mais en même temps tu peux danser et mettre ça un peu plus fort. Il y a une force tranquille qui émane des chansons d’après moi. »

L'album «Soft Power» de Poirier est disponible depuis le 19 juin