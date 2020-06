Collision en Beauce: un homme lutte pour sa vie

Un homme de 40 ans lutte pour sa vie, alors qu’il a été victime d’une collision, tard jeudi soir, à bord de sa motocyclette.



Le motocycliste circulait sur le boulevard Lacroix en direction sud, à Saint-Georges-de-Beauce. La collision est survenue vers 23h15.



«Il a perdu la maitrise de son véhicule, dans une courbe et il a été éjecté», indique Béatrice Dorsainville, porte-parole à la Sûreté du Québec (SQ).



Il a été transporté dans un centre hospitalier pour traiter des blessures graves qui menacent sa vie.



À première vue, selon la SQ, l’alcool et la drogue ne seraient pas en cause.



Des enquêteurs tentent d’éclaircir les circonstances de l’accident.