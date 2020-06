Un tour du monde musical chez vous

La chaîne Mezzo Live HD célébrera la Fête de la musique, samedi et dimanche, avec un tour du monde musical. Voici une sélection de cinq prestations pour célébrer pleinement cet événement annuel.

1. COPPÉLIA

► 20 juin - 9 h 50

Cette production du Ballet de Bolchoï, enregistrée à Moscou, en 2018, raconte l’histoire d’un fabricant de poupées qui rêve d’en créer une avec une âme.

2. La Flûte enchantée

► 20 juin - 13 h 45

Présenté l’été dernier, lors du Festival de Glyndebourne, au Royaume-Uni, l’opéra de Mozart met en vedette L’Orchestre de l’âge des lumières, qui a comme particularité d’utiliser des instruments de musique d’époque.

3. L’OSM et Mozart

► 20 juin - 18 h 25

Sous la direction de Kent Nagano, l’OSM et le pianiste polonais Piotr Andreszewski attaquent le Concerto pour piano no 25 en do majeur de Mozart. Le concert a été enregistré à la Maison Symphonique en 2015.

4. La Damnation de Faust

► 21 juin - 11 h 30

Jonas Kaufmann et Bryn Terfel, deux grandes pointures de l’art lyrique, sont en vedette dans un extrait de cette œuvre de Berlioz présentée en 2015 à l’Opéra de Paris.

5. Gregory Porter

► 21 juin - 19 h 25

Le chanteur californien interprète, dans ce concert enregistré au Festival international de jazz de Montréal en 2916, des pièces de ses albums Water, Be Good, Liquid Spirit et Take Me to the Alley.