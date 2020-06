Une candidate de renom au Club de badminton du Rouge et Or

Responsable du sport-études l’an dernier à son retour à Québec après 35 ans dans l’Ouest canadien, Chantal Jobin se veut une candidate fort intéressante pour la succession d’Étienne Couture à la barre du club de badminton du Rouge et Or de l’Université Laval.

Le concours pour trouver le successeur de Couture qui a remis sa démission après 15 ans comme entraîneur-chef est terminé. Forte d’une longue expérience comme joueuse et entraîneuse où elle a notamment dirigé le collège Douglas en Colombie-Britannique pendant neuf ans, Jobin se dit prête à assumer de plus grandes fonctions au sein du Rouge et Or.

«J’aime donner aux jeunes, et ma mission est de partager mon expérience de 20 ans, a-t-elle raconté. Quand je suis revenue à Québec l’an dernier, je ne pensais pas diriger le Rouge et Or à court terme parce que je voulais travailler avec les plus jeunes. Étienne est très humain, très compétent et je ne pensais pas qu’il allait quitter. En discutant avec Mathieu Morneau (un ancien joueur étoile du Rouge et Or et du sport-études), ma vision a changé. Mathieu m’a dit qu’Étienne avait eu un impact important sur lui quand il était au sport-études. Je réalise qu’il est possible de travailler avec les plus avancés même si tu diriges le Rouge et Or.»

Après sa carrière de joueuse qui l’a menée au centre national à Calgary après sa victoire aux Jeux du Canada de 1983, présentés à Saguenay, Jobin a déménagé en Colombie-Britannique où elle est allée rejoindre son frère. Elle s’est déniché un emploi comme entraîneuse.

«J’ai eu la chance de voyager beaucoup comme joueuse et de côtoyer de grands athlètes, a-t-elle souligné. J’ai vu ce que ça prenait pour atteindre le haut niveau. Je veux donner une chance aux jeunes d’atteindre le haut niveau si c’est leur désir.»

Blessures

Ennuyée par différentes blessures qui l’ont obligée à prendre sa retraite, Jobin s’est aussi déchiré le ligament croisé antérieur pendant sa carrière de coach, une blessure qui l’a gardée loin du badminton pendant quelques années. «J’ai eu besoin de quatre ans pour réapprendre à bien marcher et j’ai arrêté le coaching, a-t-elle raconté. À mon retour, il y a deux ans, j’ai réalisé que j’avais encore la piqûre.»

N’eût été la pandémie, Jobin aurait vécu son baptême international comme entraîneuse au début juin. Couture lui avait confié le mandat de diriger le Rouge et Or aux Jeux panaméricains universitaires qui devaient se dérouler au Mexique. «J’étais en état de choc quand Étienne m’a demandé de me rendre au Mexique avec l’équipe, a-t-elle indiqué. Il me faisait très confiance. Ç’a fait beaucoup de peine à toute l’équipe que le tournoi soit annulé.»

Figure emblématique du badminton à Québec, Jean-Claude Laprise est celui qui avait découvert Jobin quand elle étudiait à la polyvalente La Camaradière. Jobin est retournée voir son mentor quand elle est revenue à Québec en décembre 2018.

Suppléante en enseignement depuis son retour dans la vieille capitale, Jobin serait prête à quitter son poste si le Rouge et Or lui offre le poste d’entraîneuse-chef. «Il y a plusieurs bons candidats et je suis prudente.»

Le concours a pris fin le 24 mai. Le comité de sélection a épluché les candidatures cette semaine afin de déterminer les candidats qui seront retenus en entrevue. Le Rouge et Or souhaite que les entrevues se déroulent en personne plutôt que par la plate-forme Zoom. Avec l’ouverture du PEPS, prévue bientôt, il s’agit maintenant d’une possibilité. Les dirigeants souhaitent que le nouvel entraîneur-chef soit connu d’ici la fin juin.