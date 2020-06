RENÉ, Jean-Jacques

À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 14 juin 2020, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Jacques René, époux de madame Isabelle Cyr, fils de feu madame Aurore-Lucie Cusson et de feu monsieur Edmond René. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: Jacquelin (Renée Tremblay) et Pascal (Nathalie Couture); ses petites-filles: Emilie (Dominic Boisjoly) et Alexandra (Andrew Patchéco); ses sœurs: Gracia (feu Raymond Boutin) et Rita (feu Adrien Fortier); ses belles-sœurs et beaux-frères: Fernande Cyr ( Réal Belleau), Lucienne Lafrenière (feu Germain Cyr) et Louise Héroux (feu Emilien Cyr); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone: 418 903-6177, site web: www.mspdulittoral.com.