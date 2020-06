40 bougies pour le choc Leonard-Duran

Au cours de son histoire, le Québec a présenté plusieurs grands combats locaux de boxe qui ont suscité l’intérêt des amateurs. Toutefois, ce n’était rien à côté de celui du 20 juin 1980 au Stade olympique quand Sugar Ray Leonard a croisé le fer avec Roberto Duran.

C’était le premier combat d’envergure internationale présenté en sol québécois. Il avait été organisé dans un contexte pour le moins particulier.

La Régie des installations olympiques (RIO), par l’entremise de Jean-Yves Perron, avait obtenu les droits de présentation. Les promoteurs Don King et Bob Arum étaient aussi dans le portrait.

Perron, qui était le directeur de l’exploitation, voyait très grand pour la RIO. L’organisation d’un méga combat, comme celui de Leonard-Duran, se voulait une mise en bouche pour la suite d’un plan très ambitieux qu’il avait en tête.

Sur papier, c’était un affrontement de rêve durant lequel trois ceintures des poids mi-moyens étaient à l’enjeu. Médaillé d’or des Jeux olympiques de 1976, Sugar Ray Leonard était invaincu à ses 27 premiers duels professionnels. Et de l’autre côté, Roberto Duran n’avait subi qu’un revers à ses 70 premiers combats. Tous les projecteurs étaient donc braqués sur Montréal.

On avait droit à un mariage entre deux styles qui pourraient faire des flammèches. Leonard possédait un style classique. Il était fluide dans ses mouvements et ses coups étaient toujours bien calculés et précis. Pour sa part, Duran était un bagarreur et il aimait se battre à courte distance quitte à recevoir quelques coups.

Une douce folie

Les deux dernières semaines avant la soirée tant attendue ont été un crescendo d’émotions pour les journalistes affectés à la couverture de l’événement et pour les amateurs. Les deux acteurs principaux étaient arrivés en sol québécois près de deux semaines avant leur rendez-vous.

Photo d'archives

Durant cette période, ils ont participé à plusieurs entraînements publics qui étaient payants. Au coût de 1 $, les amateurs ont pu assister aux prouesses des deux boxeurs au Centre Paul-Sauvé.

Durant ces séances, ils ont été témoins à du vrai sparring. Leonard et Duran y allaient à fond contre des partenaires d’entraînement. Plusieurs milliers de personnes s’étaient déplacées pour les voir en action.

Photo d'archives

Jean-Yves Perron a eu une bonne frousse lors de cette période. Leonard et Duran ont connu, tour à tour, des ennuis de santé. Les médecins ont jugé que le rythme cardiaque de Duran était trop élevé. Il a dû subir deux examens pour être en mesure d’avoir le feu vert. Quant à Leonard, il a été victime d’un virus. Dans les deux cas, ce ne fut pas assez sérieux pour annuler leur participation à leur combat historique.

Combat de qualité

The Brawl in Montreal a permis à Leonard d’empocher la plus grosse bourse de l’histoire de la boxe. On parlait d’une somme variant entre 8 et 9 millions $.

Duran a dû se « contenter » de 1,5 M$. Des montants énormes pour l’époque.

Photo d'archives

Le soir du gala était arrivé. Malgré le temps pluvieux, plus de 46 000 spectateurs fébriles s’étaient entassés dans le Stade olympique qui n’avait pas de toit à ce moment. Selon nos informations, 35 000 billets ont été vendus et les autres ont été donnés par des concours ou des contrats de commandite.

Dans le ring, le duel Leonard-Duran a rempli ses promesses avec 15 rounds équilibrés. Grâce à son style agressif et sa pression exercée sur Leonard, le Panaméen a obtenu une victoire serrée par décision unanime.

Photo d'archives

À plusieurs reprises, l’Américain est sorti de sa zone de confort en décidant de s’engager dans des échanges musclés avec Duran. Il a corrigé le tir dans la deuxième moitié du combat, mais Duran s’était forgé une avance confortable sur les cartes des juges.

Fait particulier, le vainqueur a été annoncé, mais avec la mauvaise décision. Le tout a été corrigé par la suite. Les pointages officiels ont été 145-144, 148-147 et 146-144 en faveur de Duran.

La verve de Don King

Heureux de la victoire de son poulain, le promoteur de Duran, Don King, y est allé d’une déclaration à son image après le duel.

« La ville de Montréal est sortie gagnante de cette formidable soirée de boxe. Les Montréalais sont vraiment des connaisseurs et ils méritent d’assister plus souvent à des soirées de boxe comme celle-là. »

Il n’avait pas tort. Toutefois, les rapports d’enquête en lien avec la mort du Guyanien Cleveland Denny, survenue 16 jours après ce gala, ont provoqué un resserrement des règlements de la boxe professionnelle (voir autre texte).

Les promoteurs ont dû s’ajuster et ils ont décidé de miser sur des cartes de boxe à saveur locale. Plusieurs soirées ont connu un grand succès au niveau provincial, mais elles n’étaient pas du même calibre que celle du 20 juin 1980 durant laquelle la visibilité avait été internationale. Le jour et la nuit.

Les amateurs ont dû patienter pendant plusieurs années avant de revoir un combat de championnat du monde à Montréal.

Une trilogie

Ce verdict serré à Montréal a mis la table pour le deuxième tome, cinq mois plus tard à La Nouvelle-Orléans. Cette fois, Leonard a pris sa revanche en l’emportant par knock-out technique.

Les deux pugilistes ont remis cela, mais neuf ans plus tard ! L’engouement était loin d’être le même que lors des deux premiers chocs. Leonard l’a emporté par décision et ce fut sa dernière victoire en carrière. Il a pris sa retraite en 1997.

En participant à ce combat majeur au Stade olympique, Leonard et Duran ont marqué l’histoire de la boxe internationale, mais surtout celle du Québec. On se souviendra du combat, mais aussi de l’engouement suscité par l’événement. Une chose qu’on n’a pas revue depuis cette soirée de 1980.

La naissance de la boxe moderne

La soirée du 20 juin 1980 a marqué l’histoire de la boxe. Au Québec, elle a changé le visage du noble art à tout jamais.

Photo d'archives

La mort de Cleveland Denny à la suite de son combat contre Gaétan Hart a forcé la main du gouvernement québécois. Avant 1980, c’était le Far West dans la boxe professionnelle. Les intervenants faisaient ce qu’ils voulaient ou presque. Les cadres de la pratique de ce sport étaient très souples et la sécurité des boxeurs n’était pas toujours une priorité.

Prenons le cas de Gaétan Hart. Avant son combat dramatique contre Denny au Stade olympique en juin, il avait disputé quatre duels depuis le 1er janvier 1980. Le Québécois s’était notamment battu deux fois en 12 jours en mars.

De plus, Roberto Duran et Sugar Ray Leonard s’étaient livré un affrontement de 15 rounds. C’était la norme à cette époque. Les promoteurs n’étaient pas conscients des risques à court, à moyen et à long terme sur la santé des boxeurs.

Toutefois, le gouvernement du Québec a donné un coup de barre en commandant à Gilles Néron une enquête sur les circonstances du décès de Denny, qui avait quitté le ring inconscient. Néron a déposé ses recommandations le 14 mai 1981. Un vent de changement a soufflé au Québec par la suite.

Dans son rapport, Néron avait proposé la création d’un carnet pour chaque boxeur, de règlements pour l’obtention des permis, d’un meilleur suivi médical et la création d’une fédération de boxe professionnelle.

Des moments difficiles

Toutefois, sur le ring, le Québec a vécu des moments difficiles lors des années suivantes. Peu nombreux, les boxeurs peinaient à vivre de leur sport en raison des bourses peu généreuses des promoteurs.

Les combats locaux sont devenus la mode. On assiste également à des affrontements entre des athlètes de catégories de poids différentes. Puis, en 1986, le juge Bernier brasse la soupe à nouveau au niveau des contrats qui sont signés entre les promoteurs et leurs boxeurs.

Pendant quelques années, la boxe québécoise a vécu une traversée du désert jusqu’à l’arrivée de la Régie des alcools, des courses et des jeux. On a assisté à une vraie relance du sport au début des années 1990.

Tous ces changements n’auraient pas été opérés sans la mort tragique de Cleveland Denny, 16 jours après sa défaite lors de cette soirée pluvieuse de 1980.