GIGNAC, Yves

À son domicile, le 9 juin 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Yves Gignac, conjoint de madame Ginette Bélanger, fils de feu madame Jacqueline Bergeron et de feu monsieur Clermont Gignac. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Michel (Mélissa Lauzé) et Marie Josée; ses petits-enfants: Sabrina (Alexandre), Ariane, Jasmine et Elliot; ses frères: Raymond et feu André, sa sœur feu Lise, sa belle-sœur Jocelyne Ménard, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger: Gaétan Bélanger (Solange Nadeau), Lise Bélanger (Jacques Nadeau), Micheline Bélanger (Alain Giguère), Pierre Bélanger et Diane Bélanger (Alain Bourque); sa tante Gertrude (Lucien Audi), sa cousine Claudette Laberge, neveux, nièces autres cousins, cousines, ses meilleurs amis: Fernand et Louise Plante; ainsi que plusieurs autres amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.