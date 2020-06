GODBOUT, Colette Blouin

Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 11 juin 2020, la veille de son anniversaire de naissance, est décédée de la Covid-19 madame Colette Blouin Godbout, fille de feu madame Gertrude Pelletier et de feu monsieur Adrien Blouin. Elle était l'épouse de feu monsieur Charles Godbout. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux filles chéries : Marie (Martin Godbout) et France (Michel Quoibion), ainsi que ses deux petites-filles adorées : Amélie (Louis D'Amours) et Catherine; ses frères et sa sœur : Yvan (Claire Paquet), Pierre et Lise (Jacques Trépanier); sa grande amie Pierrette Giguère, de même que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs membres de la grande famille Godbout. La famille remercie chaleureusement l'équipe de soins des Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur professionnalisme et leur humanité à toute épreuve, malgré la pandémie qui a gravement touché cet établissement. Un merci spécial à Louise, Diane et Diane qui ont été des dames de compagnie extraordinaires ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Axe neurosciences - Dr Serge Rivest à l'adresse suivante : https:// www.jedonneenligne.org/fondationchu dequebec/campagne/Recherche/ participants/ Profiles/view/6e6f0302-9248-4c33-b56a-5292f51ace81