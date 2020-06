VALLIÈRES, Dr Michel

C'est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès du Dr Michel Vallières survenu à Princeton, Etats-Unis, le 26 avril 2020 à l'âge de 74 ans et 8 mois suite à des complications liées au Covid-19. Il était le fils de feu Ulric Valliêres et de feu Noëlla Villeneuve et l'époux de Gladys Cano Vallières. Dr Michel Vallières avait obtenu son B.S. en Physique à l'Université Laval en 1967, sa Maitrise et PhD en Physique à l'Université de Pennsylvanie en 1972 et par la suite un post-doctorat en Angleterre et au Canada. Il a enseigné pendant 38 ans et a été 17 ans directeur du Département de Physique à l'Université Drexel de Philadelphie. Dr Vallières a publié plus de 100 ouvrages seul ou comme co-auteur sur la physique et la physique quantique. Il laisse dans le deuil son épouse Gladys, ses enfants: Ricardo (Irma) et Nathalie (Nicholas); ses petits-enfants: Geneviève, Jadie, Joshua,Thomas, Maria et Marcella; sa soeur Danielle Vallières, ses neveux et nièce: Caroline (Eric), Simon (Valerie) et David (Emilie); des cousins et cousines, familles et ami(e)s partout dans le monde et son ami d'enfance Gilles Hébert. Pour messages de sympathie: rick.vallieres@gmail.com