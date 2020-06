LECLERC, Soeur Yvette Soeur Marie-Yvette

À la Maison Bon-Pasteur, est décédée, le 18 juin 2020, Soeur Yvette Leclerc (Sr Marie-Yvette), Soeur du Bon-Pasteur de Québec, à l'âge de 91 ans, après 65 ans de vie religieuse. Elle était native de St-Laurent de l'Île d'Orléans et était la fille de feu monsieur Joseph Leclerc et de feu dame Almoza Dorval. Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Jean-Paul (feu Thérèse Lachance), ses sœurs: Colette (Bernard Thibault) et Claudette (André Bernard), ses belles-sœurs: Gisèle Gosselin (feu Raymond Leclerc), Flore Rodrigue (feu Léon Leclerc) et Louise Blouin (feu Marc Leclerc); ainsi que ses neveux et nièces, arrière neveux et nièces, cousins et cousines. Elle était aussi la sœur de: feu Délina, feu Rolande, feu Pierrette, feu Annette (feu Gérard Lizotte), feu Raynald et feu Rock (feu Murielle Turcotte).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec (QC), G1V 2J2.