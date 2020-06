THIBAUDEAU, Denise Goyette

Au CIUSSS MCQ-Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, le 12 juin 2020 est décédée subitement à l'âge de 79 ans madame Denise Goyette, née Thibaudeau, épouse de feu monsieur Yvon Goyette. Native de Shawinigan elle était la fille de feu monsieur Guy Thibaudeau et de feu madame Marguerite Dessureault.L'inhumation a eu lieu au Cimetière St- Joseph de Shawinigan. Denise laisse dans le deuil son fils Denis; sa fille Nadine; sa petite-fille Fatima. Elle laisse également dans le deuil son frère Robert (Raymonde Croteau), ses sœurs: Sylvie (Pierre Ricard) et Suzie (Jacques Lefebvre), ses beaux-frères et belles-sœurs: Suzanne Lamy (feu Jean-Guy), Diane Brassard (feu René), Denise Benoît (feu Richard Goyette) et Solange Goyette (feu Gaston Duval). Elle était la sœur de feu Paul (feu Doris Carroll); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pour témoigner votre sympathie envers la famille, veuillez faire un don à la Société St-Vincent de Paul - Shawinigan, 1250, rue Notre-Dame, Shawinigan, G9N 3S4.