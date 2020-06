SANTERRE, Égide

À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de pneumologie de Québec est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur Égide Santerre originaire de St-Michel-du Squatec. Le défunt laisse dans le deuil ses enfants, parents et amis, à qui nous souhaitons nos plus sincères condoléances. Selon les dernières volontés du défunt, il voulait un rituel en toute simplicité et a été confié aux bons soins de