Jacques Delisle

À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 15 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jacques Delisle, époux de dame Ginette Denis, fils de feu monsieur Omer Delisle et de feu dame Albertine Rousseau, enseignant émérite pendant 33 ans, aimé et respecté de tous ses élèves. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dévouée Ginette Denis, ses deux fils adorés Alain (Stéphanie Morissette) et Dominique, ses deux petits-enfants chéris Olivia et Samuel, ses frères, sœur et belles-sœurs : feu Robert (Rita Lavoie), feu Marcel (frère Charité), Gustave (Céline Bédard), feu Gérard (Lise Turgeon), feu Thérèse (Sœur Ste-Jeanne-D'Arc) et feu Jean-Claude (Marielle Thibodeau); ses neveux et nièces qu'il chérissait, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, ainsi que l'équipe du Cineplex Odéon Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5, tél.: 1-866-343-2262.