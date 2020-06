Bottes, aliments d’ici et gazon

Dans cette chronique qui durera tout le temps de la crise, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Unik, des bottes de travail fabriquées au Québec

Photo courtoisie

Unik Industriel est un manufacturier de chaussures et de bottes de sécurité spécialisé pour hommes et femmes. L’entreprise de Montréal fabrique 100 % de ses produits au Québec avec des matériaux de haute qualité. Sur tous ses modèles, elle offre son système ATSS (Anti torsion support système) qui garantit un support et un confort inégalé en plus de protéger contre les torsions de cheville sur les terrains accidentés. Certains modèles sont pourvus du système Ankle Lock pour un maintien du pied et une protection des impacts pour les chevilles. Bref, des bottes et des chaussures qui offrent une protection accrue pour les travaux exigeants.

► www.unikindustrial.com/

Club Arrivage : un nouveau modèle d’achat local

Photo courtoisie

Viandes de pâturage, fromages frais, miel sauvage, boîtes maraîchères, confitures artisanales... Ces produits initialement destinés aux restaurateurs peuvent maintenant être commandés en ligne par le biais du Club Arrivage, un nouveau service d’achat. Ils sont livrés par les producteurs eux-mêmes dans des restaurants qui se transforment en points de cueillette solidaires. Cette nouvelle façon de s’approvisionner d’aliments frais du Québec est le fruit d’une collaboration entre Arrivage et Aliments du Québec au menu. Cette solution permet aux restaurateurs de continuer à vendre leurs produits et aux consommateurs d’y avoir accès malgré les mesures restrictives.

► https://arrivage.club/

Pour créer des espaces verts accueillants

Photo courtoisie

Entretenir son gazon peut être une tâche ardue. Alors que bien des Québécois passeront leur été dans leur cour faute de pouvoir voyager, GTR Turf a une solution pour ceux qui sont rebutés par la tondeuse : du gazon synthétique à prix abordable. En plus des terrains sportifs, l’entreprise de Saint-Colomban offre un service d’installation pour les clients résidentiels. De quoi créer des espaces verts attrayants sans se soucier de l’entretien. GTR Turf dessert également le secteur commercial. En ce temps de crise sanitaire, elle offre aux restaurateurs et commerçants l’option de louer au lieu d’acheter de façon à les aider dans la relance de leurs activités.

► www.gtrturf.com/accueil.html

► L’achat local est devenu une priorité pour assurer la survie de nos entreprises d’ici en raison de la crise de la COVID-19. Par courriel : achatlocal@quebecormedia.com