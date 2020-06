Célébrons l’arrivée de l’été

Le solstice d’été nous arrivera officiellement en fin d’après-midi aujourd’hui pour se poursuivre jusqu’au 22 septembre 2020. MétéoMédia prévoit un été chaud, beau et long au Québec.

Des températures plus chaudes que la moyenne sont à prévoir dans le sud de la province, avec des précipitations sous les normales dans l’Est du Québec. De plus, les conditions sont réunies pour connaître une période estivale qui se prolonge jusqu’en septembre. Bon été tout le monde.

50 ans de mariage

Photos courtoisie

Nicole Langlois et Guy Corriveau (photo), de Québec, se sont mariés le 20 juin 1970 à l’église des Saints-Martyrs-Canadiens (photo), sur la rue Père Marquette, à Québec. Ils célèbrent donc aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple a deux enfants (Patrick et Christian) et autant de petits-enfants (Samuel et Loïc) dont ils sont très fiers. Vous reconnaîtrez Guy, ce retraité du gouvernement provincial mais surtout ce passionné d’automobile, de courses automobiles et co-fondateur du site www.guideauto.com. Quant à Nicole, elle a développé, au fil des ans, une passion pour le jardinage. Félicitations à vous deux. La famille sera réunie ce soir pour souligner l’évènement.

Fidèle au poste

Photo courtoisie

Si vous passez par le club de golf de La Faune, dans l’arrondissement Charlesbourg, vous serez probablement salué, près du tertre de départ du trou numéro 1 par Yvon Letiec (photo) qui assume les fonctions adjoint au préposé au départ et de Marshall. Yvon est là depuis le début au club de golf de la Faune soit une douzaine d’années. Il a toujours le sourire et il joue encore très bien au golf. Un chic type, ce Yvon. Saluez-le de ma part.

En souvenir

Photo d'archives

Le 20 juin 2019. La direction de Desjardins (photo) procède à une conférence de presse pour avertir ses membres qu’une fraude bancaire de plusieurs milliers de dollars, perpétrée par un individu ne travaillant pas chez Desjardins, a sonné l’alarme sur le vol d’identité de plus de 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins.

Anniversaires

Photo d'archives

Bianca Andreescu (photo), joueuse professionnelle de tennis canadienne gagnante du US Open en 2019, 20 ans... Stéphanie Dumas, nouvelle présidente de l’International Pee-Wee B.S.R... Nicole Kidman, actrice australo-américaine, 53 ans... François Morency, humoriste, natif de Québec, 54 ans... Benoît Brière comédien et metteur en scène, 55 ans... John Goodman, acteur américain, 68 ans... Lionel Richie, chanteur américain, 71 ans... Anne Murray, chanteuse canadienne, 75 ans... Jean-Marie Le Pen, politicien français (Le Front national), 92 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 juin 2017. Sergei Mylnikov (photo avec Peter Stastny) 58 ans, ancien gardien des Nordiques de Québec (10 matchs lors de la campagne 1989-1990)... 2018. Peter Thomson, 88 ans, golfeur professionnel australien qui a remporté 81 tournois dont cinq victoires à l'Open britannique... 2016. Benoîte Groult, romancière, essayiste et figure du féminisme français... 2014. Jaroslav Walter, 75 ans, hockeyeur tchécoslovaque, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 1964... 2013. Jean-Louis Scherrer, 78 ans, couturier français. 2009. Roland Fortier (abbé), 77 ans, 51 ans de prêtrise... 2007. Gaston Forgues, 69 ans, ex-président de la Fondation des Sourds du Québec... 2006. Bill Johnson, 87 ans, joueur de 3e but pour les Yankees de NY dans les années 40... 1997. Lawrence Payton, 59 ans, membre fondateur des Four Tops.