COVID-19: quatre nouveaux cas chez les Yankees

Quatre membres de l’organisation des Yankees de New York ont été déclarés positifs au nouveau coronavirus.

C’est ce qu’a rapporté samedi le journaliste George A. King du New York Post.

Les quatre personnes infectées, dont l’identité n’a pas été révélée, travaillaient dans les installations de l’équipe à Tampa, en Floride. Trois d’entre eux sont des membres du personnel de l’organisation.

Plusieurs joueurs et employés des Yankees ont été testés, vendredi, à Tampa, et sont en attente de leurs résultats.

Plus tôt en journée, samedi, le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo a annoncé que les Yankees et les Mets poursuivront leurs camps préparatoires à New York en raison de l’augmentation de cas de COVID-19 en Floride.