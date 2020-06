RUSSELL, William

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur William Russell, époux de dame Christianne Landry, fils de feu monsieur David Russell et de feu dame Gladys Foster. Il demeurait à Shannon.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Christianne, ses filles: Nancy Jane (Pierre Faucher), Sonya (Paulin Jacques), Julye (Patrick Ruest) et Jennyfer (Éric Mailhot); ses fils: feu Steven et Andy; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu David (Jeannette Lortie), feu Barbara (feu Robert Bégin), Rosalind (Stanley Renaud), Richard (Christine Prévost), Dianna (feu Tom Hawthorne) et Marsha (Terrence Scallen); son beau-père André Landry, sa belle-mère Hélène Dugas, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.