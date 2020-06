COULOMBE, Marie Proulx

Au Centre d'hébergement du Boisé à Québec, est décédée le 12 juin 2020, à la suite d'un infarctus, à l'âge de 97 ans, notre mère bien-aimée, madame Marie Proulx, épouse de feu monsieur Robert Coulombe.Elle sera conduite à son dernier repos au Cimetière de Montmagny par la suite. Ultérieurement ou lors du 1er anniversaire du décès, la famille fera un éloge à sa vie en présence de la grande famille des Proulx, des Coulombe et des amis (ou des gens qui souhaitent se joindre à nous). Elle laisse dans le deuil, sa grande famille: dont ses enfants et leur conjoint(e): feu Michel, Benoît (Johanne English), Clément (Cécile Robin), Denise, Gaétan (Yamélis Dominguez), Suzanne (Marcel Tanguay), Monique (Jean Beaudet), Bernard (Hélène Pelletier), Martine (François Giroux); ses 15 petits-enfants, leur conjoint(e), ainsi que ses 17 arrière-petits-enfants: Naomie Coulombe (Kristian Dexter et leurs enfants: Quinten et Nora), Yannick Coulombe (Mary Robinson et leur enfants Hunter et Hazel), Julie Robin-Coulombe (Jean-François Cloutier et leurs enfants: Alycia et Mathieu), Émilie Robin-Coulombe (Jean-Philippe Tremblay et leurs enfants: Eliott, Edward et Loan), Stéphanie Robin-Coulombe (Éric Dugas et leur fille Daphné), Olivier Robin-Coulombe (Audrey Arsenault et leurs enfants: Chloé et Arnaud), Isabelle Coulombe (Arturo Nieto et leurs filles : Sofia et Maïa), Audrey Coulombe (Maxim Michaud), François Coulombe, feu Hugo Coulombe-Tanguay (Véronique Isabelle et leur jumeau : Zoé et Jacob), Jérôme Coulombe-Tanguay (Rafaela Garcia et leur fils Noam), Gabriel Beaudet (Mariane Dallaire), Charles-Antoine Beaudet, Alexanne Pelletier (Charles-David Turgeon), Xavier Pelletier; sa sœur: Cécile Proulx (feu Emmanuel Lachance), ses deux belles-sœurs: Irène Ouellet (feu Laurent Proulx) et Jeannine Coulombe (feu Joseph Proulx) et tous ses neveux et nièces, autres parents et amis de la famille. Elle va rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Proulx et Coulombe. Ta chaleur humaine, ta grande bonté et ton humour nous manqueront. On t'aimera toujours xxxx Maman, veille sur nous. Un grand merci aux anges des dernières années; le personnel du Centre d'hébergement du Boisé et de Côté Jardins qui ont facilité son adaptation en résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec ou à une fondation de votre choix. La direction a été confiée à la