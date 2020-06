ARBOUR, Marjolaine

À Montréal, le 29 mai 2020, à l'âge de 68 ans est décédée Mme Marjolaine Arbour, native d'Armagh et fille de feu Roméo Arbour et de feu Rita Roy. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Benoit et Andréanne; sa soeur Giselle (Serge), son frère Réjean, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pastorale du diocèse de Nicolet.