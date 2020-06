GAGNON, Jeannine Martel

Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 juin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Jeannine Martel, épouse de monsieur Rosaire Gagnon, fille de feu dame Imelda Fortin et de feu monsieur Joseph Martel. Elle demeurait à Saint-Émile. Elle a été confiée à lapour crémation.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Guylaine (Martin Lalancette), Sabin (Ginette Chayer), Éric (Marie-Josée Dubé), Nancy (Alain Farrier); ses petits-enfants: Maxyne (Benjamin Gagnon), Raphaëlle (Dany Corriveau), Roxann, Gabriel, Léanne, Laurie; ses frères et sœurs: feu Jean-Guy, Lise, feu Roger, Marie-Paule, feu Françine, feu Laurier; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marcel Potvin, Rachel Pedneault, Michel Garbugli, Ginette Mireault, Jean-Yves (Gisèle Côté), Micheline (Valérien Pedneault), Adrienne (Raymond Turgeon), Louisette (Rémi Boudreault), Diane (Gilles Simard); ses filleuls: Frédéric Martel et Réjean Gagnon; ses neveux et nièces: Patrice, Guillaume, Vicky, Kim, Frédéric, Lyne, Réjean, Marc, Claudette, André, Véronique, Martin, Annie, Luc, Julie, Denis; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement,la qualité des soins prodigués et le support apporté.