La canicule se prolongera

Après un léger répit, la Vieille Capitale sera à nouveau frappée par la canicule dimanche et jusqu’à mardi, comme une bonne partie du sud de la province, avertit Environnement Canada.

La température s’est adoucie pour atteindre 23 °C, samedi, après avoir fracassé un record de chaleur de plus de 30 ans avec un maximum de 33,2 °C à Québec, vendredi.

« Les régions qui bordent le Saint-Laurent ont été influencées par le vent nord-est qui portait l’air frais du fleuve. Mais on s’attend à ce que les vents retournent sud-ouest dès demain après-midi [dimanche] et que les températures grimpent au-dessus de 30 °C », prévoit Alain Roberge, météorologue d’Environnement Canada.

Particulièrement long

D’ailleurs, le fait qu’il y ait une seconde vague de chaleur aussitôt après celle de la fin mai, et qu’elle dure aussi longtemps, est particulièrement notable, assure M. Roberge.

« Je ne sais pas s’il s’agit d’un record de durée, mais c’est assez rare. Habituellement, elle [la canicule] est chassée par une masse d’air froid après quelques jours, mais ici ce n’est pas encore le cas », explique le météorologue qui reconnaît que l’ouverture des centres d’achats et des piscines publiques était une nécessité par un temps aussi chaud.

Rappelons qu’Environnement Canada recommande de boire entre 6 et 8 verres d’eau par jour lors d’une canicule, d’éviter l’alcool et de passer au moins deux heures dans un lieu climatisé.

Photo Pascal Huot

Humidex

Le facteur humidex fera grimper la température ressentie à 40, dimanche, et entre 35 et 40, lundi et mardi dans la Capitale-Nationale.

Au Saguenay, le mercure vacillera entre 29 °C et 31 °C, d’ici mardi, tandis que Rimouski bénéficiera de températures plus fraîches alternant entre 23 °C et 26 °C sur la même période.

À Montréal et ses environs, la chaleur était encore au rendez-vous samedi et les plans d’eau étaient fort courus. Il fallait arriver tôt pour avoir accès à l’eau à la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

Après cette semaine de chaleur intense et de sécheresse, Environnement Canada prévoit trois jours consécutifs d’averses sur Québec.

