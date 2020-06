Le lac Wiyâshâkimî, joyau du Nunavik

Le Québec est une terre d’eau. Avec ses dizaines de milliers de rivières et ses trois millions de lacs, il est plutôt rare de parcourir plus de 30 kilomètres sans croiser la ressource bleue. C’est avec stupéfaction que je constate l’ampleur de cette richesse lors d’un vol à bord d’un vieil hydravion de marque de Havilland Beaver. Direction le lac Wiyâshâkimî, anciennement nommé lac à l’Eau Claire. À mon avis, il figure parmi les plus beaux lacs du Québec. Ce cratère météorique binaire saupoudré d’îles est le paradis du kayak de mer en territoire isolé. Le premier soir, j’ai planté ma tente sur une pointe rocheuse entourée de montagnes. Au loin, le paysage se déploie magnifiquement sur des rochers typiques de la toundra. Au moment de rentrer dans ma tente pour la nuit, avec un coucher de soleil à couper le souffle, un rideau vert illumine soudainement les cieux. Un moment magique s’installe ! J’en profite alors pour me balader dans les environs. Je tombe sur un crâne de caribou qui se découpe sur la voûte étoilée... Une vision totalement dépaysante.

Appareil : Canon 5D MK III

Objectif : EF 24-70mm f/2.8L II USM

Exposition : 10s à f/8

ISO : 250