MLB: toutes les équipes poursuivront leurs camps à domicile

L’augmentation importante des cas de COVID-19 en Floride et en Arizona, où se situent la plupart des centres d’entraînement de la MLB, a convaincu les différentes équipes du baseball majeur de poursuivre leurs camps d’entraînement printaniers dans leurs villes.

C’est ce qu’a rapporté samedi le journaliste Bob Nightengale du USA Today.

Cette décision fait suite à l’annonce de plusieurs nouveaux cas à travers la ligue et à la décision du baseball majeur de fermer temporairement tous les centres d’entraînement de la Floride et de l’Arizona. Les installations qui s’y trouvent devront subir un nettoyage en profondeur et aucun joueur ni employé ne pourra dorénavant y entrer sans avoir subi un test de dépistage.

Le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo a d’ailleurs déclaré samedi que les Mets et les Yankees poursuivront leurs camps à New York.

Les Blue Jays de Toronto pourraient être la seule formation à poursuivre son camp loin de la maison en raison des restrictions à la frontière canado-américaine.

Toujours selon Bob Nightengale, les Jays pourraient même partager le Tropicana Field avec les Rays de Tampa Bay, cette saison, pour leurs matchs à domicile.

Augmentation rapide des cas

La situation en Floride est particulièrement inquiétante alors que l’État a enregistré une quatrième journée record consécutive, samedi, pour le nombre de nouveaux cas de coronavirus (4049). La Floride en compte maintenant 93 797, une augmentation de plus de 26 000 en 10 jours.

Plusieurs équipes du baseball majeur qui s’entraînent en Floride n’ont pas été épargnées par le virus. En effet, les Phillies de Philadelphie ont annoncé vendredi que huit membres de leur organisation, dont cinq joueurs, avaient été infectés.

Au cours de la même journée, un lanceur des Blue Jays de Toronto et un joueur des Astros de Houston, qui s’entraînent tous deux en Floride, ont aussi été déclarés positifs.

Les Phillies et les Blue Jays ont rapidement annoncé la fermeture de leurs installations floridiennes. Les Giants de San Francisco ont fait de même avec leur centre de Scottsdale, en Arizona, après qu’un visiteur eut présenté des symptômes de la COVID.

Enfin, le New York Post a rapporté samedi que quatre membres de l’organisation des Yankees étaient atteints du coronavirus. Les quatre individus atteints travaillaient dans les installations de l’équipe à Tampa.