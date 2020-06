Rénovation: soyez prudent avant de signer un contrat

Vous souhaitez faire des rénos à votre maison ? Avant de faire affaire avec un entrepreneur, assurez-vous que tout soit en règle : vous pourriez éviter de mauvaises surprises !

Permis, licence : choisir son entrepreneur

Au moment de choisir votre entrepreneur, vérifiez d’abord s’il possède une licence d’entrepreneur en construction de la Régie du bâtiment. Cette licence confirme que l’entrepreneur a passé des examens de conformité en plus de vous offrir, dans certains cas, une protection si les travaux tournent mal.

Un entrepreneur qui vend, installe ou répare les portes et fenêtres, les isolants thermiques, le revêtement extérieur ou qui vend ses produits ailleurs que dans son commerce doit avoir un permis de commerçant itinérant de l’Office de la protection du consommateur.

Demander une soumission

Lorsque vous avez choisi votre entrepreneur, vous pouvez lui demander une soumission écrite pour évaluer les travaux à faire et le coût. La soumission devrait contenir une description des travaux et des matériaux, le coût total ou détaillé et le temps nécessaire pour faire les travaux.

Préparer le contrat

Un contrat écrit est recommandé lorsque vous êtes prêt à engager un entrepreneur. Dans un contrat, il est préférable d’inscrire :

Nom, coordonnées, licence, permis et assurances de l’entrepreneur

Description des travaux avec dates de début et de fin

Coût, modalités de paiement et d’acompte

Autres particularités selon votre situation (ramassage de débris, consentement pour faire d’autres travaux, etc.)

Si vous faites affaire avec un entrepreneur qui a un permis de commerçant itinérant, le contrat doit respecter les règles prévues par l’Office de la protection du consommateur.

♦ Attention ! Certains travaux nécessitent un permis de votre municipalité. Si vous ne le possédez pas, vous pourriez payer une amende.