Un espace virtuel sur les enjeux autochtones à l’UQAT

ROUYN-NORANDA – L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a lancé un espace virtuel consacré aux enjeux autochtones.

Le projet a été dévoilé à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones.

L’UQAT a réitéré, vendredi, son engagement à poursuivre le développement de la formation et de la recherche en lien avec les Premières Nations et les Inuits.

Accessible sur le site web de l’UQAT, cet espace virtuel sera consacré à l'enseignement, à la recherche ainsi qu'aux services offerts aux collectivités en lien avec les questions et les enjeux autochtones, a-t-on précisé.

«Dans un souci d'accessibilité et de convivialité, cette nouvelle plateforme vise à favoriser le partage et la collaboration avec les futurs étudiants et étudiantes ainsi que les partenaires actuels ou à venir», a indiqué l’Université dans un communiqué.

Dns son Plan d’action 2019-2024, l’UQAT ambitionne de rassembler les expertises rattachées aux questions autochtones.